Nauertová: Pompeo má s predstaviteľmi KĽDR rokovať čo najskôr

Pompeo by mohol navštíviť KĽDR tento víkend alebo na budúci týždeň.

Washington 22. júna (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo sa v "čo najskoršom termíne" stretne so severokórejskými predstaviteľmi, aby s nimi rokoval o implementácii dohody podpísanej americkým prezidentom Donaldom Trumpom a severokórejským vodcom Kim Čong-unom počas ich schôdzky v Singapure.



Informovala o tom v piatok agentúra Jonhap odvolávajúca sa na americké ministerstvo zahraničných vecí.



Hovorkyňa amerického ministerstva zahraničných vecí Heather Nauertová však na pravidelnom brífingu vo Washingtone uviedla, že "momentálne nemôžeme (ešte) oznámiť termíny žiadnych stretnutí alebo ciest".



Juhokórejské médiá predtým s odvolaním sa na vyjadrenie juhokórejského poslanca Pak Či-wona z opozičnej Strany za demokraciu a mier uviedli, že Pompeo by mohol navštíviť KĽDR tento víkend alebo na budúci týždeň.



Podľa slov tohto politika, ktoré odzneli v rozhlasovom vysielaní, sa zdá, že Pompeovu cestu do Severnej Kórey zdržala nedávna návšteva severokórejského vodcu Kim Čong-una v Číne. Kim pricestoval v utorok do Pekingu, aby rokoval už tretíkrát za približne rovnaký počet mesiacov s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom.



Podľa Jonhapu nie je známe, či je vyjadrenie uvedeného poslanca podložené dôveryhodnými informáciami. Ako však agentúra pripomenula, ide o bývalého šéfa kancelárie juhokórejského prezidenta Kim Te-džunga, ktorý sa v roku 2000 tajne stretol so severokórejskými predstaviteľmi v Číne, keď sa podieľal na prípravách prvého medzikórejského summitu.



Historické stretnutie Kima s americkým prezidentom Donaldom Trumpom v Singapure sa uskutočnilo 12. júna.



Kim sa počas schôdzky s Trumpom v Singapure zaviazal k úplnej denuklearizácii Kórejského polostrova výmenou za bezpečnostné záruky od USA. Trump tam prekvapujúco vyhlásil aj to, že pozastaví "vojnové hry", ktorých sa pravidelne zúčastňujú americké a juhokórejské jednotky. Ako dôvod svojho rozhodnutia Trump uviedol, že tieto manévre sú nákladné a provokačné.



Agentúra AP poznamenala, že je otázne, ako rýchlo KĽDR bude súhlasiť s ukončením svojho program výroby jadrových zbraní a aké ústupky bude za to žiadať počas rokovaní.