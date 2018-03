Navaľného štáb i Golos zaznamenali porušovanie volebného zákona

Ústredná volebná komisia avizovala, že sa prípadmi podozrenia z porušovania volebného zákona bude zaoberať.

Moskva 19. marca (TASR) - Štáb ruského opozičného politika Alexeja Navaľného tvrdí, že počas nedeľných prezidentských volieb v Rusku došlo k tisícom prípadom porušenia zákona o voľbách. Len v Moskve to dopustila údajne štvrtina volebných komisií.



K prípadom, keď voliči alebo dokonca aj členovia volebných komisií vhodili do volebných urien balíček hlasovacích lístkov alebo robili ich fotokópie, hlásili Navaľného aktivisti najmä z Moskvy, Petrohradu a Baškirskej republiky na Urale, ale aj z viacerých ďalších miest a regiónov. K dispozícii majú aj videozáznamy týchto skutkov. Niektoré z nich boli zverejnené na sociálnej sieti Twitter.



Navaľného štáb pôsobiaci v Moskve na svojej internetovej stránke napísal, že výsledky v najmenej dvoch volebných obvodoch v ruskej metropole by mali byť označené za neplatné, pretože tam došlo k masovému vhadzovaniu hlasovacích lístkov.



Pozorovatelia, ktorí na voľbách zastupovali Navaľného štáb, okrem toho informovali, že v niektorých volebných miestnostiach v okolí Moskvy ich komisie v nedeľu večer nepripustili k sčítavaniu hlasov.



"20.00 h. Miestnosti sa zatvárajú, zobúdza sa mafia. A v Podmoskovsku začali pozorovateľov vyhadzovať z (volebných) miestností. Napríklad v Podoľsku vo volebnej miestnosti č.3576 žiadali, aby sme odišli, teraz (nás) vyviedli nasilu...," napísal aktivista Sergej Bojko.



Ako uviedol iný tím pozorovateľov, v Čečensku sa im v jednej z volebných miestností vyhrážali dokonca fyzickým násilím.



Mimovládna organizácia Golos (Hlas), ktorá sa špecializuje na monitorovanie volieb v Rusku, zaregistrovala do 15.00 h v nedeľu spolu 2288 prípadov porušenia zákona o voľbách - šlo o hromadné vhadzovanie hlasovacích lístkov, opakované hlasovanie či znemožňovanie činnosti pozorovateľom.



Koordinátor pozorovateľov v Navaľného štábe Ivan Ždanov okrem toho pre týždenník Moscow Times uviedol, že mnohé rozpočtové organizácie prenajatými autobusmi prepravovali svojich zamestnancov priamo pred volebné miestnosti, aby sa zabezpečili ich účasť vo voľbách. Niektorí voliči v rozhovoroch pre Moscow Times priznali, že na nich zamestnávateľ vyvíjal nátlak, aby šli voliť. Podobné prípady zaznamenal aj Golos.



Samotný Navaľnyj vyzval svojich prívržencov na bojkot volieb. Stalo sa tak po tom, ako ho Ústredná volebná komisia odmietla zaregistrovať ako kandidáta vzhľadom na jeho odsúdenie. V snahe odhaliť všetky pokusy o falšovanie prezidentských volieb vyslal Navaľného tím do volebných miestností viac ako 33.000 pozorovateľov.