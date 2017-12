Navaľnyj ohlásil celonárodné demonštrácie za bojkot volieb

Navaľnému zakázali kandidovať v marcových voľbách vzhľadom na jeho podmienečné odsúdenie, ktoré on označuje za vykonštruované.

Moskva 27. decembra (TASR) - Ruský opozičný líder Alexej Navaľnyj v stredu vyhlásil, že organizuje celonárodnú manifestáciu, ktorej zámerom je podpora jeho výzvy na bojkotovanie budúcoročných prezidentských volieb. Protestné pochody po celej krajine sa majú konať 28. januára, informuje agentúra Reuters.



Navaľnému zakázali kandidovať v marcových voľbách vzhľadom na jeho podmienečné odsúdenie, ktoré on označuje za vykonštruované. Tvrdí, že voľby dovedú súčasného prezidenta Vladimira Putina k ďalšiemu šesťročnému funkčnému obdobiu. V súvislosti s avizovanými pochodmi sa očakáva ostrá reakcia Kremľa.



Demonštrácie sa majú konať celkovo v 85 mestách vrátane Moskvy či Petrohradu. Bojkotovanie volieb by mohlo Kremľu spôsobiť vážny problém, keďže Putin potrebuje na silný mandát a legitimitu výkonu najvyššej štátnej funkcie čo najvyššiu voličskú účasť. Prieskumy v ostatnom čase totiž naznačili istú apatiu verejnosti.



Navaľnyj ohlásil svoj plán niekoľko hodín po tom, ako Putin, ktorý je podľa prieskumov jasným favoritom volieb, ústrednej volebnej komisii osobne odovzdal príslušné registračné dokumenty. Putin sa uchádza o znovuzvolenie ako nezávislý kandidát, jeho kandidatúru preto musela podporiť iniciatívna skupina najmenej 500 ľudí.



Navaľnyj zároveň obvinil ďalších prezidentských kandidátov z toho, že Putinovi pomáhajú a presadzujú vlastné záujmy na úkor ruského ľudu. "Odmietame nazývať Putinovo opätovné zvolenie voľbami. Nechceme čakať ďalších šesť rokov. Požadujeme spravodlivé voľby hneď teraz," píše Navaľnyj na svojej webovej stránke.



Ústredná volebná komisia v pondelok rozhodla, že Navaľnyj nemôže kandidovať, pretože bol právoplatne odsúdený za spreneveru v kauze Kirovles. Zo zákona o ruských prezidentských voľbách vyplýva, že osoba odsúdená za závažný trestný čin môže kandidovať až desať rokov po absolvovaní trestu. V prípade Navaľného by to bolo až po roku 2028.



Putin stojí na čele Ruskej federácie ako prezident alebo premiér 18 rokov. Ak sa vo voľbách 18. marca 2018 stane opätovne víťazom, zostane pri moci do roku 2024, keď bude mať 72 rokov. Americký denník The Wall Street Journal už v roku 2012 označil Navaľného (41) za oponenta, ktorého sa Vladimir Putin obáva najviac.