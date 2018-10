Návratový modul s troma kozmonautmi z ISS pristál v Kazachstane

Posádka, ktorú tvorili Rus Oleg Artemiev a Američania Drew Feustel a Ricky Arnold, absolvovala na Medzinárodnej vesmírnej stanici (ISS) 197-dňovú misiu.

Moskva 4. októbra (TASR) - Návratový modul ruskej kozmickej lode Sojuz MS-08 s tromi mužmi na palube vo štvrtok úspešne pristál v kazašskej stepi. Posádka, ktorú tvorili Rus Oleg Artemiev a Američania Drew Feustel a Ricky Arnold, absolvovala na Medzinárodnej vesmírnej stanici (ISS) 197-dňovú misiu.



Informovali o tom tlačové agentúry AP a DPA.



Dvojica Američanov vykonala tri výstupy do otvoreného priestoru, zamerané na technickú údržbu. Artemiev uskutočnil jeden výstup spolu s ďalším ruským kolegom. Kozmonauti dokončili stovky pokusov vrátane experimentov týkajúcich sa výskumu ultrachladných plynov, spresnila americká vesmírna agentúra NASA vo vyhlásení.



Artemiev pomohol inštalovať zariadenia pre nemecko-ruský experiment známy ako Icarus, ktorý skúma migračné schémy zvierat. ISS, ktorá krúži okolo Zeme vo výške približne 400 kilometrov, slúži na realizáciu vedeckých výskumov, ktoré by nebolo možné vykonať na povrchu planéty.



Kozmická loď Sojuz MS-08 sa od ISS odpojila o 09.57 h SELČ, návratový modul pristál pomocou padákov v Kazachstane neďaleko mesta Žezkazgan o 13.45 h SELČ, uviedla tlačová agentúra TASS.



Posádka dlhodobej misie 55/56 sa vrátila na Zem na Deň vesmírnych síl, ktorý sa v Rusku oslavuje pri príležitosti výročia vypustenia prvej umelej družice Zeme - sovietskej družice Sputnik 1 - do vesmíru v roku 1957.



Medzinárodnú vesmírnu stanicu momentálne riadi nemecký astronaut Alexander Gerst, vôbec prvý nemecký veliteľ ISS v histórii. Spolu s ním je na palube Američanka Serena Auňónová-Chancellorová a Rus Sergej Prokopiev. Posádku posilnia 11. októbra Američan Nick Hague a Rus Alexej Ovčinin.