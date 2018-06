ŠŤASTNÝ NÁVRAT NA ZEM: Traja astronauti úspešne pristáli v Kazachstane

Návratový modul kozmickej lode Sojuz MS-07 bezpečne dopadol do stepi neďaleko od kazašského mesta Žezkazgan 3. júna 2018. Na jeho palube sa nachádzali Rus Anton Škaplerov, Američan Scott Tingle a Japonec Norišige Kanai, ktorí na Medzinárodnej vesmírnej stanici (ISS) strávili 169 dní. Foto: TASR/AP

Moskva 3. júna (TASR) - Traja kozmonauti, ktorí na Medzinárodnej vesmírnej stanici (ISS) strávili 169 dní, pristáli v nedeľu v strednej časti Kazachstanu. Informovala o tom agentúra TASS.Návratový modul kozmickej lode Sojuz MS-07 bezpečne dopadol o 14.39 h SELČ do stepi neďaleko od kazašského mesta Žezkazgan. Na jeho palube sa nachádzali Rus Anton Škaplerov, Američan Scott Tingle a Japonec Norišige Kanai.Trojicu astronautov, ktorí vyzerali byť v dobrej kondícii, vytiahli z modulu v priebehu 30 minút od pristátia. Následne ich previezli do mesta Karaganda, kde sa podrobia lekárskym testom a potom odcestujú buď do Moskvy alebo do Houstonu.Ako informovala agentúra TASS, Škaplerov na Zem doviezol loptu, ktorú na ISS priviezol iný ruský kozmonaut Oleg Artemiev. S touto loptou sa bude hrať v prvom zápase blížiacich sa majstrovstiev sveta vo futbale, ktoré sa onedlho začnú v Rusku.Na palube ISS zostala trojčlenná posádka v zložení: Američania Drew Feustel a Ricky Arnold a Rus Oleg Artemiev. Ďalšia trojčlenná posádka sa na ISS vydá túto stredu z kozmodrómu Bajkonur.