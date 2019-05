Návrh záverov neformálneho summitu zdôrazňuje jednotu Únie

Medzi ďalšie záväzky patrí vzájomné rešpektovanie zásad právneho štátu, harmonizácia životných podmienok v Európskej únii a silnejšia úloha Únie na medzinárodnej scéne.

Brusel 3. mája (TASR) - Hlavy vlád a štátov členských krajín Európskej únie si na budúci štvrtok (9. mája) na neformálnom summite v Sibiu prisľúbia "solidaritu" aj v nepokojných časoch. Uviedla to v piatok tlačová agentúra DPA s odvolaním sa na návrh pripravovaného vyhlásenia.



Ústredným bodom summitu v rumunskom meste Sibiu, ktorý sa uskutoční dva týždne pred voľbami do Európskeho parlamentu (EP), bude spoločná budúcnosť Únie po odchode Spojeného kráľovstva. Návrh vyhlásenia podľa DPA obsahuje 10 povolebných záväzkov, ktoré súvisia s témou európskej jednoty.



"Budeme brániť jednotnú Európu, od východu na západ, od severu k juhu," uvádza sa v návrhu vyhlásenia, v ktorom sa tiež nachádza aj nasledujúci prísľub: "Zostaneme jednotní, v dobrom aj v zlom".



Medzi ďalšie záväzky patrí vzájomné rešpektovanie zásad právneho štátu, harmonizácia životných podmienok v Európskej únii a silnejšia úloha Únie na medzinárodnej scéne.



"Európa bude globálne zodpovedným lídrom. Budeme pokračovať v spolupráci s našimi partnermi vo svete, aby sme zachovali a rozvíjali medzinárodný poriadok založený na pravidlách," píše v návrhu dokumentu, ktorý ako ďalšie oblasti globálneho záujmu zahŕňa medzinárodný obchod, životné prostredie a zmeny klímy.



Podľa agentúry DPA členské štáty dostali dostatočný čas na preštudovanie návrhu vyhlásenia, aby bol dokument, ktorý budú schvaľovať lídri EÚ, dokončený do budúceho utorka (7.5).



Summit v Sibiu bol pôvodne plánovaný ako prvý pobrexitový summit EÚ, keďže sa predpokladalo, že Spojené kráľovstvo opustí Úniu v stanovenom termíne 29. marca. Brexit je aktuálne odložený až do 31. októbra 2019. Ide o flexibilný termín, takže Británia môže z EÚ odísť aj skôr.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)