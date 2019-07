Navrhovaný telemost občanov Ukrajiny a Ruska sa po kritike neuskutoční

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj označil telemost za lacný, ale nebezpečný PR krok pred voľbami, ktorého cieľom je opäť nás rozdeliť na dva tábory.

Kyjev 8. júla (TASR) - Ukrajinský televízny kanál NewsOne navrhol usporiadať telemost s televíznym kanálom Rossija 24. Táto iniciatíva vyvolala na Ukrajine odmietavú reakciu, a to tak medzi politikmi, ako aj medzi novinármi.



Spravodajský portál RBC.ru neskôr v pondelok uviedol, že ukrajinská televízia svoj návrh medzičasom stiahla. Vysvetlila, že k tomuto kroku pristúpila po tom, ako jej novinárom a ich rodiny dostali vyhrážky fyzickým násilím, i vzhľadom na "informačnú vojnu", ktorá sa teraz voči nej vedie.



Televízia NewsOne svoj zámer usporiadať telemost medzi bežnými občanmi Ukrajiny a Ruska - bez politiky a bez politikov vysvetlila tým, že v situácii, keď naďalej zomierajú ukrajinskí vojaci a politici bývalého i súčasného vedenia sú naďalej nečinní, "považujeme za svoju novinársku povinnosť ísť do takéhoto otvoreného dialógu medzi národmi Ukrajiny a Ruska a chceme prinútiť politikov, aby rokovali o mieri".



Kanál tvrdí, že na jeho nápad usporiadať telemost reagovali diváci podpornými telefonátmi a e-mailmi.



Priznal však, že zo strany niektorých politikov i radových občanov sa objavili aj obvinenia na adresu telekanálu, priame hrozby i zastrašovanie.



Majiteľom televízneho kanála NewsOne je Taras Kozak, poslanec ukrajinského parlamentu z klubu Opozičný blok. Kozak je pred júlovými predčasnými parlamentnými voľbami v prvej desiatke na kandidátnej listine strany Za život, v ktorej vedení je aj proruský politik Viktor Medvedčuk.



Agentúra Ukrinform uviedla, že Kozak vlastní aj televízne kanály 112 Ukrajina a ZIK, pričom nedávno oznámil aj založenie mediálneho holdingu Novosti.



Ukrajinská tajná služba SBU podľa spravodajského portálu RBC.ru navrhla uvaliť sankcie na televízny kanál NewsOne.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj označil telemost za "lacný, ale nebezpečný PR krok pred voľbami, ktorého cieľom je opäť nás rozdeliť na dva tábory".



Na svojej stránke na sociálnej sieti Facebook Zelenskyj napísal, že v prvom rade sa treba rozprávať so samotnými Ukrajincami. Tých prezident vyzval, aby zachovali pokoj a nepodľahli provokáciám. Avizoval aj "primeranú reakciu" v záujme udržania pokoja, poriadku a informačnej bezpečnosti na Ukrajine.



Osobitne sa pritom obrátil na ukrajinských novinárov - najmä novinárov z daného TV kanála, ktorým pripomenul, že nie sú majetkom majiteľov médií, sú "mocnosťou a slúžia ľuďom".



V súvislosti s avizovaným telemostom sa Zelenskyj obrátil na ruského prezidenta Vladimira Putina, pričom uviedol, že je pripravený stretnúť sa s ním v spoločnosti lídrom USA, Británie, Nemecka a Francúzska. Za dejisko takéhoto stretnutia navrhol Minsk.



Konanie telemostu označila za neprípustné napríklad aj líderka strany Vlasť Julija Tymošenková. Za možný ho označila až vtedy, "keď budú vojaci stiahnutí a bude obnovená kontrola nad hranicami Ukrajiny".



S podobným vyhlásením prišla aj strana Občiansky postoj vedená Anatolijom Hrycenkom.



Návrhom na usporiadanie telemostu s televíziou Rossija 24 sa mala zaoberať aj ukrajinská rada pre televízne a rozhlasové vysielanie.



Predseda ukrajinského parlamentu Andrij Parubij vyzval radu pre rozhlasové a televízne vysielanie, aby zvážila otázku zrušenia licencie na televízny kanál NewsOne.



Objavil sa aj návrh, aby Zelenskyj zvolal mimoriadne zasadnutie Rady národnej bezpečnosti a obrany Ukrajiny.



Strana Blok Petra Porošenka zbiera podpisy pod návrh na zvolanie mimoriadnej schôdze ukrajinského parlamentu.



Ukrajinskí nacionalisti predtým deklarovali, že "takú hanbu v ukrajinskom éteri" nedovolia.