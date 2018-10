NBC News: Saudská Arábia sa prizná k zabitiu novinára v Istanbule

O zámere Saudskej Arábie priznať smrť novinára informovali v pondelok aj televízia CNN a denník Wall Street Journal.

Washington 16. októbra (TASR) - Vláda Saudskej Arábie sa chystá priznať, že nezvestný novinár Džamál Chášukdží bol zabitý pri výsluchu v areáli saudskoarabského konzulátu v tureckom meste Istanbul, kde si bol vyzdvihnúť doklady potrebné pre sobáš so svojou tureckou snúbenicou. Informovala o tom v noci na pondelok americká televízna stanica NBC News s odvolaním sa na tri zdroje, ktoré si neželali byť menované.



Podľa dvoch zdrojov pripravované vyhlásenie bude formulované tak, že saudskoarabského korunného princa Muhammada bin Salmána zbaví zodpovednosti za smrť novinára, ktorý o ňom pre noviny The Washington Post písal kritické články. Má v ňom stáť, že princ zabitie žurnalistu nenariadil ani o ňom nevedel. Takáto formulácia by mohla pomôcť zachrániť tvár saudskoarabskému vedeniu, ktoré predtým tvrdilo, že Chášukdží nebol zabitý v priestoroch konzulátu a budovu opustil 2. októbra živý, píše NBC News.



Jeden zo spomínaných dvoch zdrojov s odvolaním sa na osoby blízke saudskoarabskej vláde uviedol, že Rijád bude tvrdiť, že Chášukdžího zabili agenti pri výsluchu počas pokusu o únos, ktorý sa vymkol kontrole.



Tretí zdroje podľa NBC News uviedol, že americká vláda nepozná obsah vysvetlenia Saudskej Arábie, ale Rijád má v úmysle priznať "vinu".



O zámere Saudskej Arábie priznať smrť novinára informovali v pondelok aj televízia CNN a denník Wall Street Journal. Americký prezident Donald Trump v pondelok na otázky novinárov na túto tému povedal, že si počká, aké bude oficiálne stanovisko Rijádu.



Tím tureckých vyšetrovateľov medzitým v pondelok večer prehľadal priestory saudskoarabského konzulátu v Istanbule. Prehliadka trvala okolo osem hodín.