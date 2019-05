Ndiayeová: Macron nerozpustí Národné zhromaždenie

Macronova strana je v EP spojencom frakcie Aliancia liberálov a demokratov za Európu (ALDE), ktorá by mala byť treťou najsilnejšou v novom europarlamente.

Paríž 27. mája (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron nemá v úmysle rozpustiť francúzske Národné zhromaždenie. Uviedla to v pondelok vo vysielaní spravodajskej televízie BFM hovorkyňa francúzskej vlády Sibeth Ndiayeová, ktorá tak reagovala na výzvu líderky krajne pravicového Národného združenia (RN) Marine Le Penovej.



"Prezident nerozpustí Národné zhromaždenie a nebude ani demisia (premiéra) Édouarda Philippa," vyhlásila podľa portálu France Info vládna hovorkyňa. Dodala, že výsledky nedeľných volieb do Európskeho parlamentu (EP) nezaväzujú Macrona k rozpusteniu francúzskeho parlamentu. Vysvetlila tiež, že "voľby, ktoré ukázali nárast účasti voličov, nie sú pre prezidenta Macrona porážkou."



Hovorkyňa pripustila, že vládnuca strana Republika v pohybe (LREM) získala o percento menej hlasov než RN, ale poukázala na to, že obe strany budú mať rovnaký počet europoslancov - po 23.



Miera vplyvu, aký budú mať Macron a Le Penová v europarlamente, teraz podľa AFP závisí od ich schopnosti vytvárať spojenectvá.



Le Penová nedávno vyzvala, aby sa v Európskom parlamente vytvorili "superskupiny" euroskeptických strán. V Poľsku vládnuca strana Právo a spravodlivosť (PiS) sa však tomuto projektu vyhýba kvôli Le Penovej proruským názorom a maďarský premiér Viktor Orbán so svojím Fideszom sa tiež zatiaľ drží bokom, konštatovala AFP.



Macronova strana je v EP spojencom frakcie Aliancia liberálov a demokratov za Európu (ALDE), ktorá by mala byť treťou najsilnejšou v novom europarlamente. Podľa AFP, odvolávajúcej sa na nemenovaný zdroj, Macron nestráca nádej, že sa mu na celoeurópskej úrovni podarí vytvoriť aj širšiu koalíciu proeurópskych progresívnych strán. Ide o silu, ktorá "bude v novom europarlamente nevyhnutná", dodal zdroj.



Podľa údajov francúzskeho ministerstva vnútra získalo RN vo voľbách do Európskeho parlamentu 23,31 percenta hlasov. Na druhom mieste skončila LREM s 22,41 percentami. Tretie miesto obsadili ľavicovo-centristická strana Európa Ekológia-Zelení (EELV) s 13,47 percentami, nasledovaná Republikánmi (LR) s 8,48 percentami hlasov. Krajne ľavicové Nepoddajné Francúzsko (FI) skočilo na piatom mieste s 6,31 percentami hlasov, zatiaľ čo Socialistická strana (PS) obsadila šieste miesto s 6,19 percentami hlasov.