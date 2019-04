Nedeľné omše na Srí Lanke budú po útokoch zrušené až do odvolania

Polícia už zadržala desiatky podozrivých, po ďalších však stále pátra. Pre možnosť ďalších útokov platia v uliciach Kolomba prísne bezpečnostné opatrenia.

Kolombo 26. apríla (TASR) - Katolícka cirkev na Srí Lanke zruší až do odvolania slúženie nedeľných omší v súvislosti s bombovými útokmi z Veľkonočnej nedele, ktorých terčmi boli viaceré kostoly a hotely. Oznámil to v piatok v Kolombe miestny arcibiskup Malcolm Ranjith, uviedla tlačová agentúra AP.



Kardinál Ranjith počas tlačovej konferencie zároveň požiadal o finančnú podporu, ktorá by umožnila ľuďom zasiahnutým útokmi začať nový život, ako aj obnoviť poškodené kostoly.



Samovražedné bombové útoky na kostoly a hotely v Kolombe a okolí si podľa aktuálnych údajov vyžiadali 253 mŕtvych a vyše 400 zranených. Srílanská vláda ich pripísala moslimsko-extrémistickej skupine Národné monoteistické hnutie (Džamáat at-tawhíd al-wataníja, NTJ). Medzitým sa k útokom prihlásila teroristická organizácia Islamský štát (IS), pričom zverejnila videozáznam, v ktorom vystupuje vodca NTJ Zahrán Haším. Ten bol podľa piatkového vyhlásenia srílanského prezidenta Maithrípála Siriséna počas útokov usmrtený.



Polícia už zadržala desiatky podozrivých, po ďalších však stále pátra. Pre možnosť ďalších útokov platia v uliciach Kolomba prísne bezpečnostné opatrenia. Veľvyslanectvo Spojených štátov na Srí Lanke varovalo prítomných Američanov, aby sa tento víkend vyhýbali miestam náboženských obradov.