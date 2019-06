Nedôvera voči očkovacím látkam je krok späť v boji proti chorobám

Prieskumom sa tiež zistilo, že obyvatelia prosperujúcich štátov, najmä v Európe, veria vakcínam menej.

Londýn 19. júna (TASR) - V bezpečnosť očkovania veria najmenej obyvatelia Francúzska. Vyplýva to z výskumu Gallupovho inštitútu pre britskú mimovládnu zdravotnícku organizáciu Wellcome, ktorý bol vykonaný v 144 krajinách sveta a do ktorého sa zapojilo 140.000 ľudí.



Prieskumom sa tiež zistilo, že obyvatelia prosperujúcich štátov, najmä v Európe, veria vakcínam menej. Táto nedôvera sa prejavuje paralelne so silnejúcou kampaňou proti očkovaniu, ktorú zasa vedci považujú za jeden z faktorov návratu výskytu osýpok vo viacerých rozvinutých štátoch vrátane Francúzska a USA.



Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) uvádza váhavý postoj ľudí k očkovaniu ako jednu z desiatich hlavných hrozieb pre globálne zdravie.



Dr. Ann Lindstrandová, expertka na imunizáciu z WHO, uviedla, že súčasná situácia je mimoriadne vážna.



"Váhavosť pri očkovaní má potenciál, aspoň na niektorých miestach, skutočne brzdiť reálny pokrok, ktorý svet dosiahol pri kontrole chorôb, ktorým možno predchádzať očkovaním," povedala podľa britskej spravodajskej spoločnosti BBC. Dodala, že opätovný výskyt akejkoľvek už potlačenej choroby je "neprijateľným krokom späť".



Zo štúdie vyplýva, že v Severnej Amerike a južnej a severnej Európe len o niečo viac ako 70 percent ľudí súhlasilo s tvrdením, že vakcíny sú bezpečné. V západnej Európe to bolo len 59 percent a vo východnej Európe 50 percent opýtaných.



Na Ukrajine, ktorá v minulom roku zaznamenala najvyšší počet prípadov osýpok v Európe (spolu 53.218 osôb), s tvrdením o efektívnosti vakcín súhlasilo len 50 percent ľudí; v Bielorusku ich bolo 46 percent, v Moldavsku 49 percent a v Rusku 62 percent.



Nedôvera obyvateľov vyspelých krajín je v ostrom kontraste so správaním ľudí napríklad v Bangladéši či Rwande, kde takmer všetci respondenti uviedli, že dôverujú v bezpečnosť i účinnosť vakcín.



Najvyšší počet ľudí, ktorí súhlasili s očkovaním, bol prieskumom zaznamenaný v južnej Ázii (95 percent) a vo východnej Afrike (92 percent).



Britský vedec Imran Khan, ktorý sa na prieskume zúčastnil, pre agentúru AFP na vysvetlenie uviedol, že "v krajinách, kde je veľa nákazlivých chorôb, ľudia vidia, čo sa stáva, keď človek nie je zaočkovaný". Poukázal na to, že v USA a vo Francúzsku má nezaočkovaný človek nižšie riziko, že ochorie, lebo tamojšie zdravotné systémy sú lepšie a keď sa aj niekto nakazí, riziko smrti je nižšie. Prístup ľudí v západných krajinách označil vedec za "nedbalosť".