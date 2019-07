Nehoda minibusu s migrantmi si vyžiadala 17 mŕtvych a 50 zranených

Minibus sa zrútil z kopca a spadol do riečiska v okrese Ipekyolu v provincii Van, približne 60 kilometrov od hranice s Iránom.

Istanbul 19. júla (TASR) - Na 17 mŕtvych a 50 zranených sa zvýšil počet obetí nehody minibusu vezúceho migrantov, ku ktorej došlo vo štvrtok na východe Turecka. Oznámil to Mehmet Emin Bilmez, guvernér východotureckej provincie Van, informovala s odvolaním sa na turecké štátne médiá agentúra DPA.



Minibus sa podľa Bilmeza zrútil z kopca a spadol do riečiska v okrese Ipekyolu v provincii Van, približne 60 kilometrov od hranice s Iránom. Guvernér uviedol, že pri nehode zahynul aj turecký vodič minibusu. Štátna príslušnosť zvyšných obetí nie je známa.



Zranených previezli do nemocnice v meste Van, metropole rovnomennej provincie. "Sedem zranených je na jednotke intenzívnej starostlivosti. Ak Boh dá, počet usmrtených sa nezvýši," dodal guvernér, ktorého slová citovala turecká štátna agentúra Anadolu.



Turecká štátna televízia TRT odvysielala zábery obetí, ktoré z miesta odnášajú záchranári.



Mesto Van leží na trase, ktorú využívajú migranti z krajín ako Afganistan, Pakistan či Bangladéš, pri svojich pokusoch dostať sa prechodom cez Turecko do Európy, pripomenula DPA.