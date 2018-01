Zrážka vlaku s nákladným autom v JAR: Najmenej 18 ľudí zomrelo

Juhoafrické médiá uviedli, že po zrážke začali niektoré vozne horieť.

Johannesburg 4. januára (TASR) - Najmenej 18 mŕtvych a viac ako 260 zranených si vyžiadala zrážka osobného vlaku s nákladným autom, ktorá sa stala vo štvrtok ráno v strednej časti Juhoafrickej republiky (JAR). Oznámilo to podľa agentúry DPA miestne ministerstvo zdravotníctva.



K nehode došlo medzi mestami Hennenman a Kroonstad na území provincie Free State. Vlak so 429 cestujúcimi smeroval z mesta Port Elizabeth do obchodného centra krajiny Johannesburgu.



Juhoafrické médiá uviedli, že po zrážke začali niektoré vozne horieť. Na zverejnených vidieť viacero vykoľajených vozňov a cestujúcich, ako kráčajú s batožinou k neďalekej ceste.



Podľa juhoafrického ministra dopravy Joa Maswanganyiho vodič nákladného auta riskoval a pokúsil sa prejsť cez železničnú trať i napriek tomu, že práve prichádzal vlak. Z nehody vyviazol bez zranení, rušňovodič a ďalšia osoba v lokomotíve utrpeli ľahké zranenia.