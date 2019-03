Rezort zahraničia nemá informácie o Slovákoch v havarovanom lietadle

Bratislava 10. marca (TASR) - Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR nemá zatiaľ žiadne oficiálne informácie o tom, či medzi obeťami havarovaného etiópskeho lietadla boli aj Slováci. TASR to potvrdil šéf tlačového oddelenia rezortu Juraj Tomaga.uviedol tlačový odbor.Aerolínie momentálne podľa ministerstva zablokovali zverejnenie zoznamu cestujúcich až do potvrdenia počtu obetí.dodalo ministerstvo.Podľa denníka Pravda boli na palube lietadla najmenej dvaja Slováci, a to matka so synom.Na palube lietadla Etiópskych aerolínií, ktoré sa v nedeľu ráno zrútilo krátko po štarte z letiska v Addis Abebe, boli cestujúci 33 národností vrátane 32 Keňanov a 17 Etiópčanov.Stroj vzlietol z Addis Abeby o 6.38 h SEČ, havaroval niekoľko minút po štarte a neprežil to ani jeden z ľudí nachádzajúcich sa na palube, spresnila etiópska mediálna spoločnosť FBC s odvolaním sa na oznámenie aerolínií.