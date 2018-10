Nemci navrhujú zvolanie summitu NATO kvôli zámerom USA ohľadom INF

Nemecko bude naďalej pracovať na jadrovom odzbrojení.

Berlín 21. októbra (TASR) - Nemecko bude naďalej pracovať na jadrovom odzbrojení - aj napriek oznámeniu amerického prezidenta Donalda Trumpa o zámere Washingtonu odstúpiť od Zmluvy o likvidácii rakiet stredného a kratšieho doletu (INF).



Na svojom konte na sociálnej sieti Twitter o tom v nedeľu informoval štátny tajomník nemeckého ministerstva zahraničných vecí Niels Annen. Trumpovo rozhodnutie o odstúpení od INF označil Annen za katastrofálne.



Annen podľa rozhlasovej stanice Deutsche Welle uviedol, že Nemecko sa bude napriek tomu angažovať v oblasti jadrového odzbrojenia. Dodal, že svoje záväzky v tejto oblasti, vyplývajúce z INF, by malo podľa neho dodržiavať aj Rusko. Zdôraznil, že v Európe je teraz nutné zabrániť nárastu vojenského potenciálu vo sfére rakiet stredného a kratšieho doletu.



Trumpovo rozhodnutie ohľadom INF kritizovala aj nemecká opozícia.



Alexander Graf Lambsdorff z frakcie Slobodnej demokratickej strany v nemeckom parlamente napríklad vyzval na čo najrýchlejšie zvolanie mimoriadneho summitu NATO, ktorý by bol venovaný najnovšie oznámeným plánom USA.



Predstavitelia iných opozičných strán v Nemecku zasa upozornili, že odstúpenie USA od INF zvýši riziko jadrovej vojny a apelovali na nemeckú vládu, aby nepovolila rozmiestnenie rakiet stredného doletu na nemeckom území, ak by o to USA požiadali.



Na rozdiel od Nemecka Británia podporuje zámer USA odstúpiť od INF. Podľa denníka Financial Times to uviedol britský minister obrany Gavin Williamson. Minister však vyhlásil, že Británia je za zachovanie INF.



Zámer Spojených štátov odstúpiť od INF, ktorú v roku 1987 podpísali USA s Ruskom, oznámil prezident USA Donald Trump v noci na nedeľu. Podľa Trumpa Moskva túto zmluvu porušuje.



Rusko v nedeľu odsúdilo tieto kroky Spojených štátov, ktoré "sa vydieraním pokúšajú dosiahnuť od Moskvy ústupky v oblasti strategickej stability". Pre agentúru RIA Novosti to v nedeľu uviedol námestník ruského ministra zahraničných vecí Sergej Riabkov.



Ruský diplomat tiež vyhlásil, že ak Spojené štáty budú pokračovať v jednostrannom vypovedávaní medzinárodných zmlúv, Rusko prijme odvetné opatrenia vrátane tých, ktoré sú vojenského charakteru. "Ale neradi by sme dospeli až tam," uviedol.



Dôležitá bilaterálna dohoda o obmedzení zbrojenia, ktorú 8. decembra 1987 podpísali sovietsky vodca Michail Gorbačov a vtedajší americký prezident Ronald Reagan, zakazuje obom stranám okrem iného výrobu, skúšky alebo vlastníctvo jadrových a konvenčných rakiet s plochou dráhou letu, ktoré majú stredný dolet a sú odpaľované z pevniny.