Nemci pijú priveľa, problémom je aj závislosť na liekoch a hazarde

Berlín 28. marca (TASR) - Každý občan Nemecka starší ako 15 rokov vypije v priemere 10,7 litra čistého alkoholu ročne. Vyplýva to z údajov v novej národnej ročenke o závislostiach.



Nemožno sa preto čudovať, že pri stredajšej prezentácii publikácie v Berlíne zaznelo, že alkohol predstavuje spomedzi zdrojov závislostí s veľkým náskokom najväčší problém v krajine.



Vládna splnomocnenkyňa pre túto problematiku Marlene Mortlerová (CSU) vyzvala v tejto súvislosti na zvýšenie cien piva a rôznych liehovín.



Podľa jej slov pre lokálny denník Passauer Neue Presse pije v Nemecku takmer osem miliónov ľudí tak, že ohrozujú konzumáciou alkoholických nápojov vlastné zdravie.



Ako vyplýva z detailných údajov v ročenke, dospelí vypili v roku 2016 v Nemecku v priemere 134 litrov alkoholických nápojov na osobu, čo zodpovedá dobre naplnenej vani v kúpeľni. V medziročnom porovnaní to oproti roku 2015 znamenalo minimálny pokles o 1,25 percenta.



Nemecko je v tomto smere aj v medzinárodnej relácii "na vysokej úrovni".



Dôsledky sú však dramatické. Okolo 10.000 bábätiek ročne prichádza v Nemecku na svet s fetálnym alkoholovým syndrómom (FAS). Viac ako 2,5 milióna detí vyrastá v spolkovej republike v spoločnosti na alkohole závislých rodičov a osem miliónov príbuzných trpí v rôznych formách v dôsledku alkoholovej závislosti ich rodinných príslušníkov, vyplýva zo správy tlačovej agentúry DPA.



Nielen pre tieto, ale aj iné fakty zaznelo na prezentácii ročenky aj volanie po zákaze reklamy na alkoholické nápoje a cigarety, ako aj zjednotení vyššieho zdanenia všetkých alkoholických nápojov. Navyše by sa alkoholické nápoje nemali predávať osobám mladším ako 18 rokov. Úpravu, v zmysle ktorej môžu už 16-roční ľudia v Nemecku kúpiť víno i pivo, označil Raphael Gassmann z hlavného národného pracoviska pre otázky závislosti za "absurdnú".



Aj konzumácia iných legálnych a ilegálnych drog je v Nemecku podľa novej ročenky privysoká. V prípade tabakových produktov sa vlani dokonca mierne zvýšila.



Na liekoch je v Nemecku závislých v súčasnosti 1,2-1,5 milióna ľudí, mnohí z nich patria medzi seniorov a hlavne seniorky.



Hazardné hry priťahujú takisto množstvo Nemcov, viac ako tretina z nich (37 percent) vlani uviedla, že si zahrala v priebehu ostatných 12 mesiacov. U 180.000 ľudí v Nemecku možno v súvislosti s ich postojom k hazardným hrám hovoriť o "chorobnom vzťahu", v prípade ďalších 326.000 ľudí je to "vzťah problematický".