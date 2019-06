Nemci schválili zákon, uľahčí vyhostiť neúspešných žiadateľov o azyl

Za zákon hlasovalo v parlamente 372 poslancov, 159 bolo proti a 111 sa zdržalo.

Berlín 7. júna (TASR) - Nemecký parlament v piatok schválil zákon, ktorý má uľahčiť vyhostenie neúspešných žiadateľov o azyl z krajiny. Informovala o tom agentúra DPA.



Migranti, ktorých žiadosť o azyl bola zamietnutá, sa takto po novom ťažšie vyhnú vyhosteniu, ktoré im úrady nariadili.



Minister vnútra Horst Seehofer z Kresťanskosociálnej únie (CSU) pred hlasovaním v Spolkovom sneme vyhlásil: "Povinnosť opustiť krajinu musí znamenať, že k opusteniu krajiny aj skutočne dôjde."



Nové pravidlá umožňujú, aby migrantov zadržiavali v bežných väzniciach.



Agentúra DPA vysvetľuje, že Únii CDU/CSU a SPD ide v podstate o to, aby rozšírila právomoci polície a cudzineckých úradov. Tým chcú dosiahnuť, aby sa menej deportácií končilo zlyhaním. Zamietnutým žiadateľom o azyl by okrem iného mali hroziť sankcie za to, že uvedú falošnú identitu, ako i za zámerné marenie zaobstarania si cestovných dokladov.



Poslanci Únie, SPD a Alternatívy pre Nemecko (AfD) schválili i predĺženie nariadenia, ktoré utečencov zaväzuje žiť na konkrétnom určenom mieste. Cieľom integračného zákona je zabrániť tomu, aby vznikali mestské štvrte, v ktorých žijú takmer výlučne migranti.



Opozičné strany, vrátane Ľavice a zelených, obvinili koaličných sociálnych demokratov (SPD) z toho, že zákon podporili na základe mocenských kalkulov v rozpore s vlastnými zásadami. Členka strany zelených Filiz Polatová vyhlásila, že nastal "čierny deň pre demokraciu".