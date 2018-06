Nemcov, ktorých zadržali počas tureckých volieb, prepustili na slobodu

Oboch mužov z Kolína nad Rýnom a ženu z Halle predviedli v pondelok v juhotureckom Uludere pred prokurátora a následne prepustili na slobodu.

Berlín/Istanbul 25. júna (TASR) - Traja nemeckí občania, ktorých zadržali počas nedeľňajších prezidentských a parlamentných volieb v Turecku, sú už na slobode. V Berlíne to v pondelok potvrdil pre tlačovú agentúru DPA tamojší rezort zahraničných vecí.



Oboch mužov z Kolína nad Rýnom a ženu z Halle predviedli v pondelok v juhotureckom Uludere pred prokurátora a následne prepustili na slobodu. V celách policajného zadržania strávili asi 24 hodín.



Išlo o členov 11-člennej skupiny osôb, ktorá sa na vlastnú päsť vybrala do tureckej provincie Širnak so zámerom sledovať priebeh hlasovania, a to na pozvanie prokurdskej strany HDP a bez oficiálnej akreditácie.



Turecké orgány zadržali v nedeľu pôvodne štyroch nemeckých občanov, jednu zo zadržaných - nemeckú podnikateľku - však prepustili na slobodu už skôr, aj keď jej zakázali opustiť územie krajiny polmesiaca.