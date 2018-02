Nemecká armáda musela doplniť palivo do lietadla iránskeho ministra

Zamestnanci letiska v Mníchove to totiž odmietli urobiť pre obavy, že by porušili sankcie uvalené proti Iránu.

Mníchov 28. februára (TASR) - Nemecké ministerstvo obrany v stredu oznámilo, že musela byť povolaná armáda, aby dotankovala palivo do lietadla iránskeho ministra zahraničných vecí Muhammada Džaváda Zarífa. Zamestnanci letiska v Mníchove to totiž odmietli urobiť pre obavy, že by porušili sankcie uvalené proti Iránu.



Ministerstvo obrany týmto oznámením potvrdilo správu nemeckých médií, že nemecké ozbrojené sily Bundeswehr boli povolané na doplnenie paliva do lietadla iránskeho ministra Zarífa, aby sa mohol vrátiť domov z nedávnej Mníchovskej bezpečnostnej konferencie.



Nemecké ministerstvo uviedlo, že "Bundeswehr poskytol pomoc na mníchovskom letisku 18. februára".



V poradí 54. ročník Mníchovskej bezpečnostnej konferencie sa konal od piatka 16. februára do nedele 18. februára; zúčastnili sa na nej desiatky svetových lídrov, najvyšších predstaviteľov obrany a diplomatov.