Nemecká CDU: Orbánov Fidesz opustí Európsku ľudovú stranu

Budapešť 7. mája (TASR) - Maďarská vládna strana Fidesz zrejme vystúpi z Európskej ľudovej strany (EPP). Po pondelňajšej budapeštianskej schôdzke rakúskeho vicekancelára a predsedu pravicovo-populistickej Slobodnej strany Rakúska (FPÖ) Heinza-Christiana Stracheho s maďarským premiérom Viktorom Orbánom to vyhlásila podľa agentúry MTI predsedníčka Kresťanskodemokratickej únie Nemecka (CDU) Annegret Krampová-Karrenbauerová.



"Z jeho správania v uplynulých dňoch a zo schôdzky so šéfom talianskej Ligy (pozn. TASR: Predseda pravicovo-populistickej strany Liga Severu Matteo Salvini sa s Orbánom stretol 2. mája.) dal jasne najavo, že opustí EPP," povedala o Orbánovi šéfka väčšej nemeckej vládnej strany, ktorá pripomenula, že Fidesz má od 20. marca pozastavené členstvo, a teda nemôže zasahovať do rozhodovania ľudovcov.



Krampová-Karrenbauerová zdôraznila, že EPP sa pokúsila postaviť most k Orbánovi, ten však svojim správaním dáva najavo, že sa vedome vzďaľuje od EPP.



Rakúska agentúra APA pripomenula, že Orbán oznámil, že už nepodporuje kandidatúru predsedu frakcie Európskej ľudovej strany (EPP) a kandidáta ľudovcov na post predsedu Európskej komisie (EK) Manfreda Webera.



Internetové vydanie provládneho denníka Magyar Hírlap ocenilo schôdzku Orbána so Strachem s poznámkou, že k nej bola potrebná migračná kríza. Od schôdzky a Orbánových krokov v uplynulých dňoch denník okrem iného očakáva, že v Európe dôjde k zmene v prospech politických síl presadzujúcich národnú suverenitu a odmietajúcich migráciu.



Spravodajca TASR Ladislav Vallach