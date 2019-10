Nemecká ministerka predloží návrh bezpečnostnej zóny v Sýrii

Berlín 22. októbra (TASR) - Nemecká ministerka obrany Annegret Krampová-Karrenbauerová plánuje vo štvrtok na stretnutí svojich rezortných kolegov z členských krajín NATO v Bruseli predložiť plán na zriadenie medzinárodne kontrolovanej bezpečnostnej zóny pozdĺž sýrskej hranice s Tureckom. Krampová-Karrenbauerová v pondelok agentúre DPA povedala, že návrh už schválila a konzultovala so západnými spojencami nemecká kancelárka Angela Merkelová.



Krampová-Karrenbauerová predstaví návrh ministrom obrany mimo oficiálneho programu ich štvrtkovej schôdzky v Bruseli. Nemecký Spolkový snem (Bundestag) sa podľa jej slov zároveň ešte musí rozhodnúť, či sa na strážení navrhovanej bezpečnostnej zóny v Sýrii bude nejakým spôsobom podieľať aj nemecká armáda.



Turecko spustilo ofenzívu na severovýchode Sýrie 9. októbra - po tom, čo sýrski Kurdi odsunom amerických jednotiek z tejto oblasti prišli o podporu Washingtonu. Kurdi následne podpísali so sýrskym prezidentom Bašárom Asadom dohodu, ktorú sprostredkovala Moskva.



Vo štvrtok večer začalo na severe Sýrie platiť prímerie, ktoré vzišlo zo stretnutia amerického viceprezidenta Mika Pencea s tureckým prezidentom Recepom Tayyipom Erdoganom. Turecko sa v tejto dohode zaviazalo prerušiť svoju vojenskú operáciu na severe Sýrie, aby umožnilo kurdským silám stiahnuť sa v priebehu 120 hodín (piatich dní) z oblasti tzv. bezpečnostnej zóny. Keď bude tento odsun zavŕšený, má byť turecká operácia ukončená.



Berlín vníma tureckú ofenzívu ako porušenie medzinárodného práva, avšak k uvaleniu sankcii na Turecko zatiaľ nepristúpil, obmedzil len vývoz zbraní do tejto krajiny.



Krampová-Karrenbauerová v pondelok uviedla, že situácia v Sýrii značne ohrozila bezpečnostné záujmy Nemecka i Európy, ktorých kritizovala za to, že sa správajú priveľmi ako diváci. Práve preto má podľa jej slov takáto politická iniciatíva Nemecka prostredníctvom NATO zmysel.