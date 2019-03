V Budapešti sa Barleyová stretla so šéfom opozičných socialistov

Chceme tiež dosiahnuť, aby spolupráca jednotlivých členských krajín Únie bola založená na vzájomnej úcte a vzájomnom uznaní, zdôraznila nemecká ministerka spravodlivosti Katarína Barleyová.

Budapešť 25. marca (TASR) - Sociálni demokrati pracujú na tom, aby boli sociálne práva v Európe rozšírené na každého, a popritom chcú posilniť právny štát v EÚ. Povedala to v pondelok v Budapešti nemecká ministerka spravodlivosti Katarina Barleyová po schôdzke s predsedom opozičnej Maďarskej socialistickej strany (MSZP) Bertalanom Tóthom.



"Chceme tiež dosiahnuť, aby spolupráca jednotlivých členských krajín Únie bola založená na vzájomnej úcte a vzájomnom uznaní," zdôraznila Barleyová, ktorá je aj líderkou kandidátky Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD) vo voľbách do Európskeho parlamentu.



Podľa agentúry MTI Tóth podotkol, že maďarskí socialisti podporujú spoločnú reguláciu minimálnej mzdy a minimálnych dôchodkov. "Našou snahou bude presadiť, aby zdroje EÚ sa dostali na správne miesta: aby slúžili vzdelávaniu, zdravotníctvu a ochrane životného prostredia".



Predseda MSZP povedal, že premiér Viktor Orbán má v Únii čoraz menej priateľov, pričom okruh priateľov MSZP sa neustále rozširuje. Ako príklad uviedol nadchádzajúcu návštevu lídra kandidátky Strany európskych socialistov pre voľby do EP Fransa Timmermansa, ktorý bude hosťom zjazdu MSZP.



S Timmermansom sa maďarskí socialisti podľa Tótha zhodujú v tom, že je nutné spoločne bojovať proti všetkým populistickým a extrémistickým silám, ktoré nemajú záujem na spolupráci v EÚ, ale na spôsobení rozkolu, na spomalení integrácie a na uplatnení iba vlastných záujmov.



