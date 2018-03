Nemecká polícia pátra po vrahoch bezdomovca z Koblenzu

Ľudia, ktorí so zavraždeným Gerdom Michaelom Stratenom prichádzali do kontaktu, ho označili za priateľského človeka, ale uzavretého samotára.

Koblenz 31. marca (TASR) - Nemecká polícia v sobotu v Koblenzi zintenzívnila pátranie po zatiaľ neznámych páchateľoch, ktorí odrezali hlavu bezdomovcovi prespávajúcemu roky na Hlavnom cintoríne spomínaného mesta v spolkovej krajine Porýnie-Falcko.



Na objasnenie brutálnej vraždy zriadená špeciálna 35-členná skupina kriminalistov už dostala množstvo podnetov od občanov, "horúcu stopu" však zatiaľ nemá. Teraz by k nej mala dopomôcť letáková akcia a osobné stretnutia mužov zákona s miestnymi občanmi.



Informovala o tom v sobotu tlačová agentúra DPA.



Vyšetrovatelia zatiaľ nevedia, či násilná smrť bezdomovca, niekdajšieho obchodníka s umeleckými predmetmi, ktorý sa počas dňa pohyboval po centre mesta a tamojšej železničnej stanici, je dielom jedného alebo viacerých páchateľov. Motív činu takisto nie je známy.



Ľudia, ktorí so zavraždeným Gerdom Michaelom Stratenom prichádzali do kontaktu, ho označili za priateľského človeka, ale uzavretého samotára, napísalo už skôr internetové vydanie denníka Bild.



Polícia podľa regionálnej rozhlasovej a televíznej stanice SWR uviedla, že bezdomovec, ktorý nekonzumoval alkoholické nápoje ani nebol závislý od drog, sa pokúšal o návrat do normálneho života. Jeho telesné pozostatky sa našli v piatok 23. marca.