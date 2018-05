Nemecká polícia vykonala raziu v migrantskom azylovom centre

Niekoľko ľudí vrátane troch policajtov utrpelo pri razii zranenia.

Ellwangen 3. mája (TASR) - Stovky policajtov vykonali vo štvrtok nadránom raziu v azylovom centre pre migrantov na juhu Nemecka po tom, ako sa odtiaľ pred niekoľkými dňami nepodarilo úradom deportovať 23-ročného uchádzača o azyl z Toga.



Polícia uskutočnenie operácie potvrdila. Neskôr oznámila, že Togčana sa podarilo nájsť a identifikovať. Spolu s ďalšími 17 žiadateľmi o azyl, ktorí v zariadení v Ellwangene, ležiacom približne 85 kilometrov juhozápadne od Norimbergu, opakovanie spôsobovali problémy, bude prevezený do iných záchytných centier, uviedla agentúra DPA.



Togčan by mal byť na základe Dublinského azylového systému vrátený späť do Talianska.



Niekoľko ľudí vrátane troch policajtov utrpelo pri razii zranenia.



V pondelok okolo 150-200 obyvateľov azylového centra údajne obklopilo policajné vozidlá vyslané po Togčana a znemožnili tak jeho deportáciu, keď policajti museli nakoniec odovzdať kľúčiky od jeho pút.