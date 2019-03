Nemecká polícia zadržala 10 islamistov podozrivých z plánovania útoku

Policajné protiteroristické jednotky zasahovali v šiestich mestách v dvoch spolkových krajinách od piatkového rána, svoju prácu ukončili v sobotu ráno.

Düsseldorf 30. marca (TASR) - Nemecká polícia zadržala pri raziách na západe krajiny desiatich predpokladaných islamistov, ktorí sú podozriví z plánovania teroristického útoku. S odvolaním sa na sobotňajšie oznámenie prokuratúry v Düsseldorfe o tom informovala agentúra DPA.



Policajné protiteroristické jednotky zasahovali v šiestich mestách v dvoch spolkových krajinách od piatkového rána, svoju prácu ukončili v sobotu ráno. Razie prebehli v rámci vyšetrovania možnej prípravy závažného "protištátneho trestného činu", o konkrétnom cieli ani konkrétnom naplánovanom čine však zatiaľ nemecké orgány nemajú poznatky, uviedol v sobotu hovorca düsseldorfskej prokuratúry, ktorá vyšetrovanie vedie.



Polícia podľa oznámenia skúma aj prípadné spojenie s teroristickou skupinou Islamský štát (IS). "Domnievame sa, že je to odštiepenecká frakcia IS alebo sympatizanti," dodal hovorca s tým, že výsledky policajnej akcie ešte musia preskúmať.



Spresnil, že k zásahom došlo v mestách Essen, Düsseldorf, Wuppertal, Mönchengladbach a Duisburg v Severnom Porýní-Vestfálsku, ako aj v meste Ulm v Bádensku-Württembersku.



To, či vyšetrovatelia požiadali o vydanie zatykačov na desiatich zadržaných, nebolo bezprostredne jasné, píše DPA. Medzi zadržanými je podľa agentúry jeden Tadžik, štátna príslušnosť zvyšných podozrivých zatiaľ známa nie je.