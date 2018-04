Nemecká prokuratúra navrhla pre vraha dôchodcu doživotné väzenie

Muž v súdnej sieni poprel, že by sa bol dopustil hrdelného zločinu.

Berlín 18. apríla (TASR) - Nemecká prokuratúra žiada doživotný väzenský trest pre obžalovaného z vopred naplánovanej, brutálnej vraždy dôchodcu. V rámci procesu na Krajinskom súde v Berlíne sa pritom odvoláva osobitnú vážnosť zločinu, čo by výrazne sťažilo aj prípadné podmienečné prepustenie po odpykaní si stanoveného minimálneho času stráveného za mrežami.



Podľa žaloby 56-ročný páchateľ konal zámerne, zákerne a s cieľom otvoriť si priestor pre ďalšiu trestnú činnosť, pričom jeho motívom bol výlučne zisk v podobe poberania dôchodku zavraždeného.



Informácie priniesla tlačová agentúra DPA.



Obžalovaný si svojho času získal dôveru vdovca, aby ho na rozhraní rokov 2006-2007 zastrelil, telo následne rozkúskoval a po desať nasledujúcich rokov inkasoval jeho dôchodok vo výške asi 2000 eur mesačne.



Muž v súdnej sieni poprel, že by sa bol dopustil hrdelného zločinu. Tvrdil, že dôchodcu našiel už bez známok života v jeho byte, jeho telo rozrezal a ukryl v špeciálne za týmto účelom zakúpenej chladničke. Získané finančné prostriedky využíval na uspokojenie svojej závislosti na hazardných hrách.



Prokuratúra si - s odvolaním na poznatky expertov - argumentáciu obžalovaného neosvojila a viní ho aj z porušenia zbrojnej legislatívy a falšovania dokumentov.



Rozsudok v kauze by mohli vyniesť už v priebehu stredy, avšak ešte predtým dostane posledné slovo obhajoba.