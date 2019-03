V Nemecku obvinili Tunisana v prípade zmareného útoku ricínom

Tuniský občan Sajfalláh H. (30) a jeho nemecká manželka (43) boli v súvislosti s prípadom obvinení z prípravy závažného násilného činu.

Berlín 7. marca (TASR) - Spolková prokuratúra vzniesla vo štvrtok obvinenia voči Tunisanovi a jeho manželke, ktorí plánovali podniknúť v Nemecku smrtiaci útok toxickou látkou ricín. Informovala o tom agentúra AP.



Pár si cez internet nakúpil tisíce semienok ricínovníka obyčajného, z ktorých chcel vyrobiť jed a použiť ho na vykonanie biologického útoku na verejnom priestranstve v Nemecku. Manželia sa okrem toho pokúšali vyrábať výbušniny s využitím zábavnej pyrotechniky.



Plánovaný útok ricínom, ktorého malé množstvo dokáže v prípade konzumácie, inhalácie alebo injekčného podania usmrtiť dospelého človeka, sa podarilo zmariť vďaka telefonickému upozorneniu od verejnosti. Na muža už predtým upozornili nemecké orgány zahraničné tajné služby.



Tunisana zatkli vlani v júni v Kolíne nad Rýnom. Pri prehliadke jeho bytu našli zhruba 3150 semien ricínovníka, 84 miligramov ricínu a komponenty na výrobu bomby.



O niekoľko týždňov zadržali aj Tunisanovu manželku. Tá mu okrem prípravy útoku pomáhala aj pri dvoch neúspešných pokusoch o vycestovanie do Sýrie, kde sa chcel pridať k extrémistom z IS.



Sajfalláh H. preto čelí aj obvineniu z pokusu o pripojenie sa k zahraničnej skupine. Okrem toho zverejňoval na internete propagandu IS.