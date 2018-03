Nemecká tajná služba: Severokórejské rakety môžu zasiahnuť Európu

Severná Kórea je podľa nej tiež schopná vybaviť svoje medzikontinentálne rakety jadrovými hlavicami.

Berlín 18. marca (TASR) - Severokórejské rakety sa dostali na takú úroveň, že medzičasom sú schopné zasiahnuť Európu vrátane Nemecka. Na stretnutí so skupinou poslancov nemeckého Spolkového snemu, ktoré sa uskutočnilo pred niekoľkými dňami za zatvorenými dverami, to povedal námestník riaditeľa Spolkovej spravodajskej službe (BND) Ole Diehl, informoval v nedeľu na svojej stránke denník Bild.



Severná Kórea je tiež podľa Diehla schopná vybaviť svoje medzikontinentálne rakety jadrovými hlavicami. Diehl však tiež zdôraznil, že nedávne rozhovory medzi predstaviteľmi oboch kórejských štátov sú prejavom určitého uvoľnenia napätia.



KĽDR minulý rok po skúške jednej z takýchto rakiet oznámila, že svojimi jadrovými hlavicami môže zasiahnuť celú americkú pevninu. Odborníci napriek tomu stále pochybujú o tom, či by tieto hlavice prežili kritickú fázu návratu do zemskej atmosféry.