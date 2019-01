Nemecká vláda odmietla úvahy o obmedzení rýchlosti na diaľniciach

Kabinet koalície pod vedením kancelárky Angely Merkelovej podľa vyjadrenia svojho hovorcu Steffena Seiberta takýto krok neplánuje, keďže nebol ani zaradený do koaličnej zmluvy.

Berlín 28. januára (TASR) - Nemecká spolková vláda v pondelok jednoznačne odmietla myšlienku zavedenia celoplošného obmedzenia rýchlosti na tamojších diaľniciach, ktoré v súčasnosti neexistuje. Kabinet koalície pod vedením kancelárky Angely Merkelovej podľa vyjadrenia svojho hovorcu Steffena Seiberta takýto krok neplánuje, keďže nebol ani zaradený do koaličnej zmluvy, uviedla tlačová agentúra DPA.



"Sú aj inteligentnejšie možnosti riadenia, ako všeobecný rýchlostný limit," upozornil Seibert. Poukázal tiež na existujúce obmedzenia vo veľkej časti cestnej siete, ktoré bývajú prispôsobené konkrétnej situácii.



Spolková vláda teraz podľa hovorcu čaká na závery odbornej pracovnej skupiny zaoberajúcej sa možnosťami ďalšieho zníženia emisií tzv. skleníkových plynov v doprave. Predtým prenikli z tejto skupiny na verejnosť informácie, že rýchlosť na diaľniciach by mohla byť obmedzená na 130 kilometrov za hodinu, čo vyvolalo širokú debatu. Príslušné odporúčania však majú odborníci preložiť až koncom marca.



Minister dopravy Andreas Scheuer sa vyslovil zásadne proti rýchlostnému limitu. Rozruch vyvolal aj nedeľňajší rozhovor so spolkovou ministerkou životného prostredia Svenjou Schulzeovou pre stanicu ZDF, ktorá podľa kritikov nezaujala k tejto otázke jasný postoj.



V aktuálnom prieskume verejnej mienky stanice ARD, na ktorý poukázala DPA, obmedzenie rýchlosti na diaľniciach na 130 kilometrov za hodinu podporilo 51 percent opýtaných, zatiaľ čo 47 percent bolo proti. Situácia sa tak nezmenila oproti novembru 2007, keď bola táto téma takisto predmetom verejnej diskusie.