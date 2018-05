Nemecká vláda odobrila zlúčenie rodín migrantov s doplnkovou ochranou

Žiadať o zlúčenie rodín nebudú mať nárok migranti, ktorí vstúpili do manželstva až po úteku z domoviny či osoby, ktoré spáchali závažné zločiny alebo ich nemecké orgány považujú za hrozbu.

Berlín 9. mája (TASR) - Nemecká vláda schválila v stredu novú právnu úpravu pre migrantov, ktorým zatiaľ nebol priznaný azyl, no majú tzv. doplnkovú (subsidiárnu) ochranu. Novela zákona, ktorú ešte musí schváliť parlament, umožňuje, aby do Nemecka mohli znovu prichádzať ich rodinní príslušníci. Takéto zlučovanie rodín je v Nemecku už vyše dva roky pozastavené, pripomenula agentúra AP.



V súlade s novými pravidlami, ktoré v prípade schválenia v parlamente nadobudnú účinnosť 1. augusta, bude môcť za migrantmi s priznanou doplnkovou ochranou prísť mesačne maximálne 1000 blízkych príbuzných. Status doplnkovej ochrany je určený pre osoby, ktoré nemajú automaticky právo na azyl, avšak po vrátení do svojej vlasti by sa mohli stať obeťami perzekúcie. V Nemecku ho prisúdili napríklad mnohým migrantom, ktorí utiekli pred vojnou v Sýrii.



Nemecká vláda uviedla, že rodinní príslušníci takýchto migrantov - ich manželia, manželky či neplnoleté deti alebo naopak rodičia neplnoletých migrantov - nebudú mať na príchod do krajiny právo automaticky. Ich prípady budú totiž jednotlivo posudzovať kompetentné orgány, ktoré zohľadnia, v akej humanitárnej situácii sa nachádzajú.



Žiadať o tzv. zlúčenie rodín nebudú mať nárok migranti, ktorí vstúpili do manželstva až po úteku z domoviny či osoby, ktoré spáchali závažné zločiny alebo ich nemecké orgány považujú za bezpečnostnú hrozbu. Výnimku v tomto smere dostanú len tí migranti, ktorí budú schopní úradom dokázať, že už sa vzdali svojich extrémistických názorov. Nemecký minister vnútra Horst Seehofer v tejto súvislosti povedal, že takéto prípady bude osobne posudzovať.



"Celkovo tento návrh zákona zabezpečuje rozumnú rovnováhu medzi záujmom na zlučovaní rodín... a integračnou kapacitou systému prijímania (utečencov v Nemecku)," zhodnotil novelu Seehofer.