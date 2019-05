Nemecká vláda poskytla na pomoc utečencom rekordných 23 miliárd eur

Podľa dokumentu zostaveného nemeckým ministerstvom financií ide takmer o 11-percentný nárast oproti minulému roku, kedy Nemecko na rovnaký účel vynaložilo 20,8 miliárd eur.

Berlín 20. mája (TASR) - Nemecko vlani poskytlo rekordných 23 miliárd eur na podporu integrácie viac ako milióna utečencov a na boj proti príčinám migrácie v zahraničí. Vyplýva to z vládneho dokumentu, o ktorom informovala v pondelok agentúra Reuters.



V dokumente sa tiež uvádza, že do opatrení zameraných na udržanie migrantov mimo Európskej únie a zlepšenie životných podmienok v ich domovských krajinách investovala nemecká vláda v roku 2018 celkovo 7,9 miliárd eur. To oproti roku 2017 predstavuje nárast o 16 percent.



Nemeckým spolkovým krajinám, ktoré sú predovšetkým zodpovedné za ubytovanie a integráciu utečencov prichádzajúcich zo Sýrie, Iraku a Afganistanu, ústredná vláda v Berlíne vlani poskytla 7,5 miliárd eur, čo predstavuje medziročný nárast o 14 percent.



Agentúra Reuters pripomenula, že nemecká kancelárka Angela Merkelová v roku 2015 ponechala z humanitárnych dôvodov otvorené nemecké hranice pre státisíce utečencov najmä z moslimských krajín. Neskôr však prisľúbila, že zamedzí takejto masovej migrácii tým, že bude riešiť jej príčiny.



Šéfka parlamentnej frakcie pravicovo-populistickej strany Alternatíva pre Nemecko (AfD) Alice Weidelová kritizovala Merkelovú za výdavky na pomoc utečencov vo výške miliárd eur slovami: "Ide o drahú uvítaciu párty organizovanú z prostriedkov občanov."