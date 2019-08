Nemecké Brémy budú mať po prvý raz vládu s krajne ľavicovou stranou

Nová trojčlenná koalícia obsadí 49 z 84 kresiel v brémskom parlamente.

Berlín 15. augusta (TASR) - V nemeckom spolkovej krajine Brémy bude vládnuť koalícia zahŕňajúca krajne ľavicovú stranu Die Linke (Ľavica). Pôjde o prvú takúto vládu na území západného Nemecka po tom, ako miestny parlament vo štvrtok zvolil za nového premiéra Andreasa Bovenschulteho zo Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD), uviedla agentúra DPA.



Bovenschulte bude po voľbách, ktoré sa konali ešte v máji, viesť koalíciu zloženú z SPD, Ľavice a Zelených. Vo funkcii nahradí Carstena Sielinga, taktiež z SPD, ktorý odstúpil po najhoršom volebnom výsledku svojej strany v Brémach od druhej svetovej vojny.



Aj keď SPD skončila prvý raz až za konzervatívnou Kresťanskodemokratickou úniou (CDU), bola schopná zostaviť koalíciu naľavo od stredu a udržať sa pri moci.



Nová trojčlenná koalícia obsadí 49 z 84 kresiel v brémskom parlamente. Brémy sú rozlohou i počtom obyvateľov najmenšou zo 16 nemeckých spolkových krajín. Skladá sa z dvoch geograficky samostatných miest Brémy a Bremerhaven.



Hoci Bovenschulte zdôraznil, že koalícia s Ľavicou by nemala byť vnímaná ako model pre vládu na spolkovej úrovni, iní lídri SPD nedávno naznačili možnosť spolupráce s týmto ľavicovým politickým subjektom.



Die Linke vznikla z komunistickej strany, ktorá vládla v bývalej Nemeckej demokratickej republike (NDR) do roku 1990. V minulosti bola súčasťou koalícií v tzv. nových spolkových krajinách, ako aj v Berlíne.



SPD zaznamenáva výrazný pokles preferencií odvtedy, čo na spolkovej úrovni opakovane vstúpila do koalície s CDU.