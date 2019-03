Nemeckého veľvyslanca vo Venezuele vyhlásili za neželanú osobu

Daniel Kriener bol podľa venezuelského ministerstva zahraničných vecí vyhlásený za neželanú osobu a Venezuelu musí opustiť v priebehu 48 hodín. V Caracase pritom pôsobil iba od minulého roka.

Caracas 6. marca (TASR) - Venezuelská vláda prezidenta Nicolása Madura vykázala z krajiny veľvyslanca Nemecka s odôvodnením, že sa vmiešaval do vnútorných záležitostí Venezuely. Tlačová agentúra DPA o tom informovala s odvolaním sa na oznámenie venezuelského ministerstva zahraničných vecí, zverejnené v stredu na internetovej stránke rezortu.



Nemecký veľvyslanec Daniel Kriener bol podľa neho vyhlásený za neželanú osobu a Venezuelu musí opustiť v priebehu 48 hodín. V Caracase pritom pôsobil iba od minulého roka.



"Venezuela považuje za neprijateľné, aby sa nejaký zahraničný diplomat správal na jej území skôr ako politický vodca, v súlade so sprisahaneckou agendou extrémistických sektorov venezuelskej opozície," uviedlo venezuelské ministerstvo.



Kriener sa nachádzal v skupine diplomatov z Európy, Latinskej Ameriky a Spojených štátov, ktorí v pondelok čakali na caracaskom letisku samozvaného dočasného prezidenta Venezuely, opozičného vodcu Juana Guaidóa. Ich prítomnosť mala zjavne zabrániť, aby Guaidóa po návrate zo zahraničnej cesty zatkli.



Ministerstvo zahraničných vecí v Berlíne rozhodnutie venezuelskej vlády o vyhlásení Krienera za neželanú osobu potvrdilo a uviedlo, že momentálne prebieha "koordinácia ďalšieho postupu, a to aj priamo na mieste s partnermi" Nemecka.