Nemeckí pediatri odmietajú testy na zisťovanie veku mladých utečencov

Berlín 4. januára (TASR) - Nemeckí detskí lekári odmietajú testy na určovanie veku utečencov, ktorých vek sa nedá overiť pomocou dokumentov. Uviedla to vo štvrtok asociácia nemeckých pediatrov BVJK.



"Tento prístup je zložitý, povedané lekárskym jazykom, a zorganizovať to je takmer nemožné," povedal predseda asociácie Thomas Fischbach pre regionálny denník Neue Osnabrücker Zeitung, z ktorého citovala tlačová agentúra DPA.



Röntgenové snímky zápästia sú presné iba v časovom rozpätí plus-mínus dva roky, uviedol Fischbach.



V niektorých prípadoch by mohol byť nutný psychologický posudok, aby sa lekári dopátrali zrelosti človeka, azda za pomoci tlmočníka, dodal Fischbach. A poznamenal, že by si to vyžadovalo značné množstvo času a veľké náklady.