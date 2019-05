Nemeckí politici sa po demisii Stracheho pustili do krajnej pravice

Lídri ďalších nemeckých strán využili rezignáciu Stracheho na to, aby vládnucu CDU varovali pred potenciálnym budúcim spojenectvom s nemeckou pravicovo-populistickou stranou Alternatíva pre Nemecko.

Frankfurt nad Mohanom 18. mája (TASR) - Korupčný škandál, pre ktorý v sobotu odstúpil Heinz-Christian Strache z funkcie rakúskeho vicekancelára i pozície predsedu pravicovo-populistickej Slobodnej strany Rakúska (FPÖ), vzápätí vyžili niektorí z popredných politikov v susednom Nemecku, aby v rámci kampane pred nadchádzajúcimi voľbami do Európskeho parlamentu skritizovali vlastnú krajnú pravicu.



Predsedníčka nemeckej konzervatívnej Kresťanskodemokratickej únie Nemecka (CDU) Annegret Krampová-Karrenbauerová na tlačovej konferencii podľa agentúry AFP povedala, že Stracheho aféra odhalila, že "takýmto ľuďom nesmie byť dovolené mať v Európe žiadnu zodpovednosť".



"Krajne pravicoví populisti sú nepriateľmi slobody," povedal zase nemecký minister zahraničných vecí Heiko Maas zo Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD). Dodal, že od konzervatívneho rakúskeho kancelára Sebastiana Kurza bolo nezodpovedné, že s nimi vytvoril vládu.



Lídri ďalších nemeckých strán využili rezignáciu Stracheho na to, aby vládnucu CDU varovali pred potenciálnym budúcim spojenectvom s nemeckou pravicovo-populistickou stranou Alternatíva pre Nemecko (AfD), píše agentúra AFP. Dodáva, že v komunálnych voľbách, ktoré sa v tomto roku budú konať v spolkových krajinách na východe Nemecka, sa očakávajú dobré výsledky pre AfD, takže vytvoriť v miestnych vládach koalície možno bude náročné.



Sven Giegold, hlavný kandidát nemeckej strany Zelených v eurovoľbách, povedal pre nemeckú mediálnu skupinu Funke, že stredopravé strany v celej Európe "by mali ukončiť svoje spojenectvá s pravicovými stranami a jasne sa dištancovať od týchto nepriateľov demokracie".



Nemecká AfD a rakúska FPÖ sa v minulosti prezentovali ako blízki priatelia, píše agentúra AFP. Napriek tomu vedenie AfD dosiaľ na správu o Stracheho demisii nereagovalo. Spolupredseda AfD Jörg Meuthen sa v sobotu zúčastňuje na zhromaždení lídrov európskych pravicových populistických strán v Miláne, ktoré zvolal taliansky vicepremiér a minister vnútra Matteo Salvini.



Strache odstúpil z funkcie rakúskeho vicekancelára v reakcii na správy, ktoré v piatok priniesli nemecké médiá a podľa ktorých ponúkal pred voľbami v Rakúsku v roku 2017 vládne zákazky výmenou za podporu údajnej bohatej ruskej darkyne. Médiá zverejnili výňatky z videonahrávky, ktorá podľa nich zachytáva jeho stretnutie so touto ženou tvrdiacou, že má záujem investovať veľké sumy peňazí v Rakúsku.



Zmienená schôdzka prebehla v júli 2017 vo vile na španielskom ostrove Ibiza a nahrávka z nej bola zhotovená tajne a neskôr poskytnutá denníku Süddeutsche Zeitung (SZ) a týždenníku Der Spiegel. Obe médiá konštatovali, že stretnutie bolo jasnou pascou zameranou na kompromitáciu Stracheho.



Strache v sobotu v televíznom vysielaní oznámil, že rezignoval preto, aby zabránil rozpadu vládnej koalície konzervatívnej Rakúskej ľudovej strany (ÖVP) kancelára Sebastiana Kurza a FPÖ. "Ako vicekancelár som ponúkol svoju rezignáciu kancelárovi Kurzovi, ten prijal toto rozhodnutie," citovala ho agentúra AFP.



Strache tiež uviedol, že odchádza aj z pozície predsedu FPÖ, na ktorej ho dočasne nahradí súčasný rakúsky minister dopravy Norbert Hofer.



Strache ďalej uviedol, že neporušil žiaden zákon. Priznal však, že išlo o "trápnu" záležitosť, ktorá sa mu stala v stave opitosti, keď sa podľa vlastných slov "mačistickým správaním snažil čiastočne zapôsobiť na atraktívnu ženu", ktorá sa vydávala za bohatú ruskú darkyňu. Strache sa ospravedlnil svojej manželke i prívržencom. "Správal som sa ako tínedžer," dodal.



Na stretnutí sa zúčastnil aj Johann Gudenus, doterajší predseda poslaneckého klubu FPÖ v rakúskej Národnej rade. Ten v sobotu nasledoval Stracheho a krátko po jeho rezignácii taktiež oznámil, že končí vo všetkých svojich politických funkciách.