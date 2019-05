Nemeckí prokurátori žiadajú doživotie pre vraha stovky pacientov

Niels Högel sa priznal k tomu, že pacientom podával nadmerné dávky liekov, aby ich následne mohol oživovať.

Oldenburg 16. mája (TASR) - Nemeckí prokurátori žiadajú, aby bol bývalý ošetrovateľ Niels Högel (42) odsúdený na doživotie. Vyplýva to z ich štvrtkového vyjadrenia na súde v meste Oldenburg. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.



Högel, ktorý je v Nemecku považovaný za najväčšieho povojnového sériového vraha za usmrtenie približne stovky svojich pacientov, sa priznal k tomu, že pacientom podával nadmerné dávky liekov, aby ich následne mohol oživovať na poslednú chvíľu. Často sa mu to však nepodarilo.



Momentálne si vo väznici odpykáva už jeden doživotný trest, ktorý mu udelili v roku 2015 za usmrtenie šiestich pacientov na jednotke intenzívnej starostlivosti v dolnosaskom meste Delmenhorst.



Bývalý ošetrovateľ zabíjal aj v Oldenburgu. Zatiaľ čo v Delmenhorste mal celkovo usmrtiť 64 ľudí, v Oldenburgu to bolo ďalších 36.