Nemeckí Turci oslavovali v uliciach Berlína Erdoganovo víťazstvo

Berlín/Ankara 25. júna (TASR) - Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan získal vyššie percento hlasov v prezidentských voľbách v rámci tureckej komunity v Nemecku než v rámci samotného Turecka. Podľa agentúry DPA to vyplýva z predbežných výsledkov hlasovania.



Erdoganovi stúpenci oslavovali jeho víťazstvo vo voľbách v pondelkových ranných hodinách v uliciach Berlína mávajúc tureckými zástavami a vlajkami jeho Strany spravodlivosti a rozvoja (AKP). Na motorkách jazdili po známom západoberlínskom obchodnom bulvári Kurfürstendamm a skandovali "Recep Erdogan, náš vodca".



Poslanec Spolkového snemu Cem Özdemir, ktorého rodina pochádza z Turecka, podľa DPA kritizoval správanie Erdoganových stúpencov v Nemecku s tým, že "všetkých nás by to malo znepokojovať". "Neoslavujú len svojho diktátora - súčasne tiež vyjadrujú odmietnutie našej liberálnej demokracie," podotkol Özdemir.



Turecká volebná komisia v noci na pondelok oznámila, že Erdogan bol v nedeľňajších prezidentských voľbách opätovne zvolený na ďalšie funkčné obdobie v prvom kole. Ústredná volebná komisia po sčítaní 97,7 percenta odovzdaných hlasov vyhlásila, že Erdogan získal "absolútnu väčšinu" hlasov.



Po sčítaní 80 percent hlasov nemeckých Turkov získal Erdogan 65,7 percenta hlasov v porovnaní s 52,6 percentami celkového počtu hlasov.



V parlamentných voľbách, ktoré sa konali súčasne s prezidentskými, získala Erdoganova AKP absolútnu väčšinu 56,3 percenta hlasov Turkov v Nemecku - v porovnaní s 42,5 percentami všetkých hlasov.



Predseda Tureckého spolku (TGD) v Nemecku Gökay Sofuoglu uviedol, že korene silnej podpory Erdoganovi možno nájsť ešte u imigrantov, ktorí prišli do Nemecka v 60. rokoch minulého storočia pomôcť obnoviť krajinu po druhej svetovej vojne. Mnohí z nich pochádzali z konzervatívnych regiónov a o ľudské práva sa až toľko nezaujímali. "Pre nich je Erdogan ten, ktorý vybudoval nemocnice, diaľnice a nákupné centrá," povedal Sofuoglu.