Pri náraze lode do mostného piliera sa v Nemecku zranilo 25 ľudí

Duisburg 27. decembra (TASR) - Dvadsaťpäť ľudí utrpelo v utorok večer zranenia v nemeckom meste Duisburg, kde výletná loď plaviaca sa po Rýne narazila do piliera diaľničného mosta. Štyri osoby museli byť s vážnejšími zraneniami prevezené do nemocnice, nie sú však v ohrození života, povedal agentúre DPA hovorca miestnej polície.



Na palube lode Swiss Crystal smerujúcej do Holandska sa v čase nehody nachádzalo 129 osôb pochádzajúcich podľa informácií DPA prevažne z krajín Beneluxu. Na pomoc plavidlu poškodenou provou prišla druhá výletná loď, ktorá vzala na palubu 103 cestujúcich a 26 členov posádky.



Havarovaná loď bola následne odtiahnutá a vyšetrovania príčin nehody sa ujala vodná polícia. Pasažieri mohli pokračovať v plavbe náhradnou loďou, nechať sa ubytovať v hoteloch alebo odviezť domov.



Po nehode bol dočasne uzatvorený úsek diaľnice A42, keďže statik musí najskôr skontrolovať prípadné škody na diaľničnom moste.