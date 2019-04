Nemecko a Francúzsko chcú založiť novú alianciu pre multilateralizmus

Aliancia pre multilateralizmus má byť založená v septembri na Valnom zhromaždení OSN.

New York 3. apríla (TASR) - Francúzsko a Nemecko v utorok oznámili, že plánujú založiť Alianciu pre multilateralizmus, ktorá v čase narastajúceho nacionalizmu v Európe, Spojených štátoch i inde vo svete bude podporovať globálnu spoluprácu. Informovala o tom v noci na stredu agentúra AP.



Minister zahraničných vecí Nemecka Heiko Maas a jeho francúzsky rezortný kolega Jean-Yves Le Drian sa v utorok stretli na pracovnom obede so zástupcami 15 ďalších krajín, ktoré sa chcú do aliancie takisto zapojiť.



Podľa informácií z diplomatických kruhov by sa jej členmi mali stať Británia, India, Indonézia, Japonsko, Kanada, Mexiko a Austrália. Aliancia pre multilateralizmus má byť založená v septembri na Valnom zhromaždení OSN.



Na spoločnej tlačovej konferencii Le Drian vyhlásil, že prvým cieľom aliancie je ukázať, že "krajiny, ktoré podporujú multilateralizmus a Organizáciu Spojených národov, tvoria na svete väčšinu". Druhým cieľom je vytvoriť spoločenstvo krajín, ktoré sú pripravené bojovať proti nerovnosti, klimatickým zmenám a následkom moderných technológií, dodal.



Podľa Le Drianových slov "zastávajú Nemecko a Francúzsko dobrú pozíciu na to, aby mohli svetu ukázať, aké môžu byť dôsledky unilateralizmu a izolacionalizmu a toho, keď dovolíme nacionalistickým a extrémistickým prejavom, aby prekvitali".



Ministri zahraničných vecí zdôraznili, že táto aliancia nie je namierená proti USA. "Nechceme nikoho vylúčiť," uviedol Maas. "Samozrejme, budeme radi, ak sa Spojené štáty k tejto iniciatíve pridajú."



Krok založiť novú alianciu prichádza po tom, ako americký prezident Donald Trump znížil finančnú podporu pre OSN, ohlásil odstúpenie USA od niekoľkých medzinárodných dohôd a vyhýba sa spolupráci v kľúčových otázkach, akou je napríklad klíma.