Nemecko a Francúzsko sa dohodli, že podporia Carneyho za šéfa MMF

Európski lídri minulý týždeň nominovali doterajšiu šéfku MMF Christine Lagardovú na post prezidentky Európskej centrálnej banky (ECB) po skončení mandátu Maria Draghiho v novembri.

Berlín 9. júla (TASR) - Nemecko a Francúzsko sa pred časom dohodli, že podporia guvernéra britskej centrálnej banky (Bank of England) Marka Carneyho na post nového generálneho riaditeľa Medzinárodného menového fondu (MMF). Uviedol o v utorok nemecký denník Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).



Európski lídri minulý týždeň nominovali doterajšiu šéfku MMF Christine Lagardovú na post prezidentky Európskej centrálnej banky (ECB) po skončení mandátu Maria Draghiho v novembri. To nastolilo otázku, kto ju nahradí vo fonde, keďže Lagardová odchádza z MMF dva roky pred koncom jej druhého päťročného funkčného obdobia.



Noviny bez uvedenia zdroja napísali, že Berlín a Paríž sa pôvodne dohodli na podpore Carneyho, keď Lagardovej vyprší mandát v roku 2021. Ale tento termín sa teraz posunul. Noviny poznamenali, že Carney by bol k dispozícii od januára.



Hovorca Bank of England odmietol správu komentovať.



Podľa tradície, MMF, založený po druhej svetovej vojne, od jeho vzniku vždy viedol Európan, zatiaľ čo na čele sesterskej Svetovej banky bol vždy Američan.



Nemenovaný francúzsky predstaviteľ cez víkend naznačil, že aj keď si Paríž uvedomuje rastúcu podporu pre Carneyho, ktorý má kanadské, britské a írske občianstvo, existuje obava, že dosadenie „v podstate Kanaďana“ na čelo fondu by znamenalo precedens.



Carney sa narodil a vyrastal v Kanade. V minulosti pôsobil aj ako guvernér kanadskej centrálnej banky.