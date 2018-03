V Nemecku dostal Afganec doživotie za znásilnenie a vraždu študentky

Husajn K. sa k svojmu činu priznal. Súd v jeho prípade riešil preto najmä otázku, či bol v čase vraždy plnoletý, keďže existovali nejasnosti ohľadne jeho veku.

Freiburg 22. marca (TASR) - Afganský utečenec dostal vo štvrtok doživotie za znásilnenie a vraždu 19-ročnej študentky medicíny, ktorú spáchal v októbri 2016 v nemeckom meste Freiburg. Rozhodol o tom tamojší krajinský súd, informovala agentúra AP.



Husajn K. sa k svojmu činu priznal. Súd v jeho prípade riešil preto najmä otázku, či bol v čase vraždy plnoletý, keďže existovali nejasnosti ohľadne jeho veku. Napokon sa súd na základe znaleckého posudku priklonil k tomu, že páchateľ mal v čase spáchania činu najmenej 22, a nie 17 rokov, ako to uvádzal samotný Husajn K. Vymeral mu preto najprísnejší možný trest ako dospelému, teda doživotie. Súd to zdôvodnil mimoriadnou spoločenskou nebezpečnosťou páchateľa.



V prípade aplikácie mládežníckeho trestného práva by mohol byť Husajn K. odsúdený na maximálne desať rokov väzenia.



Proti rozsudku je ešte možné podať odvolanie.



Afganec prišiel do Nemecka v roku 2015 ako údajne mladistvý utečenec bez sprievodu rodičov. V októbri 2016 zaútočil na študentku medicíny Mariu Ladenburgerovú, ktorá sa na bicykli vracala domov z večierka. Znásilnil ju a pridusil a jej bezvládne telo následne hodil do rieky Dreisam, kde sa utopila.



O niekoľko týždňov ho zadržali ako predpokladaného páchateľa. Podľa zistení vyšetrovateľov vedel, že jeho obeť bola v momente, keď ju hádzal do rieky, ešte nažive.



Hussein K. už v roku 2013 prepadol na gréckom ostrove Korfu 20-ročnú študentku, ktorej spôsobil veľmi ťažké zranenia. O rok neskôr ho preto za pokus o vraždu odsúdili na desať rokov väzenia. Avšak na jeseň 2015 ho podmienečne prepustili na slobodu, na čo sa presunul do Nemecka.