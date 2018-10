Aj kôš balóna, ktorý narazil do vedenia vysokého napätia, odstránili

Šesť ľudí, 70-ročného pilota balóna a päť cestujúcich, ktorí pri incidente neutrpeli zranenia, sa záchranárom podarilo dostať do bezpečia po šiestich hodinách.

Bottrop 2. októbra (TASR) - Odstránenie teplovzdušného balóna, ktorý v nedeľu večer narazil pri Bottrope v nemeckej spolkovej krajine Severné Porýnie-Vestfálsko do stožiara vedenia vysokého napätia a uviazol tam vo výške zhruba 65 metrov, sa v utorok predpoludním podarilo ukončiť. Informovala o tom hovorkyňa prevádzkovateľa energetickej siete Amprion.



Samotný balón sa podarilo uvoľniť v pondelok, jeho kôš v utorok.



Šesť ľudí, 70-ročného pilota balóna a päť cestujúcich, ktorí pri incidente neutrpeli zranenia, sa záchranárom podarilo dostať do bezpečia po šiestich hodinách.



Ešte predtým spoločnosť Amprion dočasne prerušila dodávku elektrického prúdu do tejto časti siete. Jej prevádzku by mali obnoviť v utorok popoludní, informovali Západonemecký rozhlas (WDR) a agentúra DPA.



Predstavitelia nemeckého úradu pre skúmanie príčin leteckých nehôd už v pondelok začali s vyšetrovaním možnej príčiny kolízie.



Polícia skúma, či v prípade otvorí vyšetrovanie pre podozrenie z ublíženia na zdraví z nedbalosti.