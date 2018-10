Autobus s turistami narazil do kamióna: Deväť vážne zranených

Keďže cestovná kancelária neposkytla úplný zoznam cestujúcich, je ťažké uviesť presné počty, oznámila polícia.

Stuttgart 12. októbra (TASR) - Najmenej deväť ľudí utrpelo vo štvrtok vážne zranenia a mnoho ďalších menšie poranenia, keď autobus s turistami narazil na juhu Nemecka do ťahača s návesom. S odvolaním sa na políciu o tom v piatok informovala tlačová agentúra DPA.



Pri zrážke neďaleko mesta Heidelberg utrpela zranenia väčšina z vyše 30 pasažierov, ako aj vodiči autobusu a kamióna, dodala polícia.



Najmenej 17 ľudí odviezli do nemocnice - medzi nimi bolo päť žien a traja muži z Kanady, jedna žena z Austrálie, dvaja muži zo Spojených štátov a traja Nemci.



Keďže cestovná kancelária neposkytla úplný zoznam cestujúcich, je ťažké uviesť presné počty, oznámila polícia. Dodala, že skupinu prepravených do nemocnice tvorili prevažne turisti.



Presné okolnosti havárie nie sú jasné, ale podľa slov polície autobus prešiel na nesprávnu stranu cesty a jazdil po nej.



Na pomoc zraneným bolo vyslaných päť záchranných vrtuľníkov a sedem sanitiek, pričom cesta bola niekoľko hodín zablokovaná. Oba jazdné pruhy znovu otvorili až o 23.00 h SELČ.