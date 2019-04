Bavorská vláda transformuje petíciu Zachráňme včely na zákon

Rozhodnutie o transformovaní petície do podoby zákona oznámil v stredu v Mníchove krajinský premiér Markus Söder.

Mníchov 4. apríla (TASR) - Nemecká spolková krajina Bavorsko bude v dohľadnom čase zákon schvaľovať legislatívu o ochrane včiel. Informovala o tom agentúra AFP.



Zákon bude kopírovať text petície "Zachráňte včely!" iniciovanej Ekologickou demokratickou stranou (ÖDP), ktorú podpísalo 1,75 milióna obyvateľov Bavorska.



Rozhodnutie o transformovaní petície do podoby zákona oznámil v stredu v Mníchove krajinský premiér Markus Söder. Spresnil, že občania sa k petícii nebudú vyjadrovať v referende. Jej text sa jednoducho stane návrhom zákona a bude sa o ňom diskutovať a hlasovať v krajinskom parlamente.



"Prevezmeme text referenda slovo za slovom," povedal premiér Söder, predseda konzervatívnej Kresťanskosociálnej únie (CSU).



Iniciátori petície si dali za cieľ zmeniť existujúci zákon tak, aby poľnohospodári používali šetrné postupy a zachovávali tak rozmanitosť ekosystémov. Likvidácia tejto rozmanitosti má totiž za následok aj úhyn bezstavovcov, spomedzi ktorých práve včely sú pre pestovanie rastlín nesmierne dôležité.



Za bavorskou iniciatívou za záchranu živočíšnych druhov, na ktorých alarmujúci úbytok poukazujú aj najnovšie vedecké štúdie, sú okrem ÖDP aj zelení a spolky za ochranu prírody.



Impulzom na spustenie kampane boli výsledky najnovších nemeckých štúdií, z ktorých vyplýva, že populácia lietajúceho hmyzu sa za posledných 30 rokov zmenšila o 80 percent. Dramatický je aj úbytok spevavcov.



Ako uvádza portál Obnovitelne.cz, kampaň, ktorej maskotom je včela, si dala za cieľ presadiť zákon stanovujúci, že do roku 2025 bude 25 percent pôdy v Bavorsku obhospodarovanej v režime ekologického poľnohospodárstva. Do roku 2030 by sa mal tento podiel zvýšiť na 30 percent.



Pôda vo vlastníctve štátu by mala byť obhospodarovaná v režime ekologického poľnohospodárstva do roku 2020 dokonca na 100 percent.



Podľa dostupných údajov sa momentálne v Bavorsku ekologicky hospodári na 300.000 hektároch, čo je asi desať percent tamojšieho pôdneho fondu.



Ďalšou požiadavkou iniciátorov petície je zákaz premeny lúk a ďalších voľných zelených plôch na priemyselne obrábané polia.



Dôraz sa kladie aj na zachovanie koridorov v krajine a medzí, pomáhajúcich zadržiavať vodu v pôde, ktoré sú útočiskom pre včely a ďalšie bezstavovce.



Petícia počíta aj s obmedzeným využívaním pesticídov a ďalších chemických hnojív pri konvenčnom hospodárení. Práve pesticídy a nedostatok potravy sú označované za hlavný dôvod vymierania včiel.



Agentúra AFP konštatuje, že nedávny pokles populácie hmyzu vnímajú vedci ako súčasť "hromadného vyhynutia" živočíšnych druhov, šiesteho za posledných 500 miliónov rokov.



"Ak nezmeníme náš spôsob výroby potravín, hmyz ako druh vymizne v priebehu niekoľkých desaťročí," píše sa v odbornej štúdii vypracovanej austrálskymi vedcami Franciscom Sanchez-Bayom a Krisom Wyckhuysom z University of Sydney.



V štúdii z roku 2016 sa podľa AFP uvádza, že približne 1,4 miliardy pracovných miest a tri štvrtiny všetkých plodín závisia od opeľovačov, najmä včiel, ktoré poskytujú bezplatné služby opeľovania rastlín v hodnote rádovo miliárd dolárov.