Berlín sa zbaví názvov, ktoré majú spojitosť s koloniálnymi zločinmi

Berlín 13. apríla (TASR) - Berlínsky magistrát sa rozhodol premenovať ulice, ktorých názvy sa spájajú s ukrutnosťami spáchanými Nemeckom počas koloniálnej okupácie Namíbie v rokoch 1884-1919.



Zmeny sa týkajú tzv. africkej štvrte, ležiacej v severozápadnej časti hlavného mesta. Nové názvy budú mať spojitosť s bojovníkmi za slobodu, informovala spravodajská stanica BBC.



"Africká štvrť stále glorifikuje kolonializmus a jeho zločiny. To je v rozpore s naším chápaním demokracie a poškodzuje to imidž mesta Berlín," uvádza sa v spoločnom vyhlásení zelených, sociálnych demokratov a ľavičiarov.



Otázka bola predmetom spoločenskej diskusie viac než desaťročie. O finálnom kroku sa bude ešte hlasovať; podľa miestnych médií je však podpora tohto opatrenia istá, keďže zmienené tri politické subjekty majú v zastupiteľstve väčšinu.



Nemecko si svoju brutálnu imperiálnu minulosť pripúšťa. V rokoch 1904-1908 bolo zabitých približne 100.000 domorodcov z etník Herero a Nama. Podľa historikov išlo o prvú genocídu 20. storočia.



Africká štvrť, multietnická robotnícka časť berlínskeho okrsku Wedding, je domovom viacerých námestí a ulíc spájaných s Nemeckou juhozápadnou Afrikou, súčasnou Namíbiou.



Jej zakladateľ Adolf Lüderitz, jej cisársky komisár Gustav Nachtigal a zakladateľ Nemeckej východnej Afriky - súčasnej Tanzánie - Carl Peters však už nebudú figurovať v miestnych názvoch. Medzi novými označeniami bude napríklad Bulvár Maji Maji, Bulvár Anny Mungundovej, Ulica Cornelia Frederiksa či Bellovo námestie.



Maji Maji bol vojnový pokrik domorodého ľudu v boji proti nemeckej nadvláde. Anna Mungundová bola prvou ženou z etnika Herero, ktorá sa postavila do čela hnutia za nezávislosť. Cornelius Frederiks viedol ľud Nama proti nemeckým imperiálnym vládcom. Rudolf Douala Manga Bell bol kamerunským kráľom, ktorý sa vzoprel belošským kolonizátorom.