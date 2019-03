Bojovníci Islamského štátu v Nemecku by mali prísť o nemecký pas

Zbavenie občianstva bude možné po splnení troch podmienok: bojovníci IS musia mať aj inú štátnu príslušnosť okrem nemeckej, musia byť plnoletí a musia sa zapojiť do bojových operácií.

Berlín 4. marca (TASR) - Strany nemeckej vládnucej koalície sa dohodli na tom, že bojovníkom teroristickej organizácie Islamský štát (IS) z Nemecka bude za určitých podmienok možné odobrať občianstvo. Informoval o tom v nedeľu denník Süddeutsche Zeitung, ako aj televízne stanice NDR a WDR s odvolaním sa na zdroj blízky vláde.



Minister vnútra Horst Seehofer z Kresťanskosociálnej únie (CSU) a sociálnodemokratická ministerka spravodlivosti Katarina Barleyová sa podľa týchto informácií dohodli na návrhu, podľa ktorého bude zbavenie občianstva možné po splnení troch podmienok: bojovníci IS musia mať aj inú štátnu príslušnosť okrem nemeckej, musia byť plnoletí a musia sa zapojiť do bojových operácií.



Táto úprava by podľa právnikov nemala byť retroaktívna. Netýka sa teda bojovníkov IS, ktorí sú už vo väzbe.



Agentúra DPA v tejto súvislosti pripomenula, že americký prezident Donald Trump nedávno vyzval európske krajiny, aby prijali viac ako 800 bojovníkov IS zadržiavaných v Sýrii a postavili ich pred súd. Ak sa tak nestane, USA sú nútené ich prepustiť. Títo bojovníci sa však nenachádzajú v americkej väzbe, ale sú v rukách kurdských síl.



Už od roku 1999 môžu byť osoby s dvojakým občianstvom zbavení toho nemeckého, ak dobrovoľne a bez súhlasu ministerstva obrany vstúpia do pravidelných zahraničných ozbrojených síl. Zákon o štátnej príslušnosti má byť teraz doplnený tak, aby bolo možné stíhať aj osoby s dvojakým občianstvom, ktoré bojujú v zahraničí v radoch teroristických organizácií.



Pôvodný návrh predložený ministerstvom vnútra vzbudil v tzv. veľkej koalícii diskusie, pretože sa netýkal len boja proti terorizmu. Obsahoval totiž aj ustanovenie, aby o občianstvo prišli i deti mladšie ako päť rokov, ktorých rodičia získali nemecké občianstvo podvodom.