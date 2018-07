Bulharských mladíkov, ktorí znásilnili tínedžerku, už obžalovali

Videozáznam udalosti z mobilného telefónu jedného z aktérov poslúžil pri identifikácii násilníkov.

Velbert 18. júla (TASR) - Na šiestich tínedžerov bulharského pôvodu vo veku 14-17 rokov, ktorí ešte v apríli sexuálne zneužili v zalesnenej oblasti neďaleko Velberta v nemeckej spolkovej krajine Severné Porýnie-Vestfálsko lesa 13-ročnú dievčinu, vzniesla príslušná prokuratúra žalobu. Potvrdil to v stredu hovorca Krajinského súdu vo Wuppertale.



Podľa júnovej správy internetového vydania denníka Bild bolo už v tom čase šesť podozrivých z účasti na zločine vo vyšetrovacej väzbe a po ďalších dvoch sa intenzívne pátralo.



Zo stredajšej informácie prokuratúry vyplýva, že jedného z dvoch hľadaných sa podarilo zadržať v Bulharsku, kde sa nachádza vo vyšetrovacej väzbe. Nemecká strana už požiadala o vydanie tohto 14-ročného podozrivého. Pátranie po jeho o rok staršom komplicovi pokračuje, uviedla tlačová agentúra DPA.



Mladíci podľa dostupných informácií najskôr 21. apríla koketovali s tínedžerkou, ktorá sa po stretnutí s priateľkami vydala z kúpaliska vo Velberte na cestu domov. V zalesnenej oblasti sa opäť však stretla so skupinou mladíkov. Dvaja z nich ju znásilnili a ostatní sa prizerali. Zločin zaznamenali aj na mobilný telefón. Následne poškodenú ťahali až do okolia neďalekej diaľnice, kde martýrium tínedžerky pokračovalo.



Videozáznam vtedajších udalostí z mobilného telefónu jedného z aktérov poslúžil pri identifikácii násilníkov.