Lídri CDU, CSU a SPD sa opäť stretávajú v Berlíne

Práve zdržanlivosť trojice týchto vedúcich činiteľov zainteresovaných strán v uplynulých dňoch si všimlo viacero nemeckých médií.

Berlín 28. januára (TASR) - Pred vstupom do rozhodujúcej fázy rokovaní o opätovnom vytvorení tzv. veľkej koalície strán únie CDU/CSU a sociálnych demokratov z SPD na spolkovej úrovni sa v nedeľu popoludní stretli v Berlíne predsedníčka Kresťanskodemokratickej únie, spolková kancelárka Angela Merkelová a predseda Kresťanskosociálnej únie (CSU) Horst Seehofer.



Cieľom ich rozhovoru v sídle CDU v nemeckej metropole je koordinovať kurz pred budúcim týždňom, na sklonku ktorého - 4. februára - by sa koaličné rokovania s SPD mali podľa oficiálne stanoveného harmonogramu zavŕšiť.



Po stretnutí vedúcich činiteľov strán únie sa k obom partnerom už v krátkom čase pripojí aj predseda SPD Martin Schulz.



Práve zdržanlivosť trojice týchto vedúcich činiteľov zainteresovaných strán v uplynulých dňoch si všimlo viacero nemeckých médií.



Ešte v priebehu nedeľňajšieho večera by potom skupina 15 špičkových vyjednávačov troch strán mala bilancovať doterajšie čiastkové výsledky rokovaní jednotlivých pracovných skupín, v ktorých sa hľadá riešenie jestvujúcich sporných otázok. Ak sa však na tejto úrovni nepodarí nájsť kompromis, bude potrebné, aby sa o riešenie pokúsili lídri strán.



Informovala o tom tlačová agentúra DPA, podľa ktorej sa začal záverečný finiš finále o veľkú koalíciu, ktorý však môže ešte bolieť. Niektoré potenciálne veľké, odlišne vnímané otázky sú ešte pred účastníkmi rokovaní. Je to hra s mnohými neznámymi, konštatovala v nedeľu DPA.