CDU vyzvala v dramatickom liste členov, aby podporili Merkelovú

Berlín 15. júna (TASR) - Vedenie nemeckej Kresťanskodemokratickej únie (CDU) sa obrátilo na členskú základňu dramatickou výzvou na podporu predsedníčky strany, kancelárky Angely Merkelovej v spore s Kresťanskosociálnou úniou (CSU) o azylovú politiku.



Ako vyplýva z listu, ktorý členom CDU adresovala generálna tajomníčka CDU Annegret Krampová-Karrenbauerová, neusporiadané vracanie migrantov z nemeckých štátnych hraníc, aké plánuje šéf CSU, spolkový minister vnútra Horst Seehofer, by mohlo "viesť k negatívnemu dominovému efektu a napokon k spochybneniu jednotného európskeho diela, za ktorým sme ako CDU vždy stáli".



"Takéto opatrenie, ktoré by sa realizovalo bez konzultácií s našimi susedmi a na úkor tretích krajín, skrýva v sebe nebezpečenstvo ďalšieho rozdelenia a oslabenia Európy," formulovala autorka listu.



Seehofer a ďalší predstavitelia CSU pohrozili vo štvrtok kancelárke, že ak sa do pondelka nerozhodne pre ich líniu postupu na národnej úrovni, minister hoci aj bez jej súhlasu a súhlasu vládneho kabinetu rozhodne v rámci svojich právomocí, čo je z právneho hľadiska možné, o vracaní istej časti migrantov z hraníc.



Malo by ísť podľa medializovaných informácií o ľudí, ktorých žiadosti o azyl už raz v spolkovej republike zamietli, ktorí sú evidovaní v iných európskych štátoch alebo ktorí dorazili na hranice spolkovej republiky bez dokumentov totožnosti.



Angela Merkelová to však striktne odmieta ako neprijateľný jednostranný krok a uprednostňuje úsilie o celoeurópske riešenie.



Kompromis nie je aktuálne v dohľadne.



Nič to však nemení na tom, že generálna tajomníčka CDU v liste členom pripomenula nielen historické priority strany - bezpečnosť a zomknutosť Európy, ale aj význam osi CDU-CSU pri ich garantovaní v Nemecku i na starom kontinente.



Parlamentná frakcia strán únie CDU/CSU medzičasom dementovala medializované informácie o údajnom úsilí predsedu Spolkového snemu (Bundestagu) Wolfganga Schäubleho o skúmanie možnosti kompromisu v predmetnom spore.



Opoziční liberáli z FDP a pravicoví populisti z Alternatívy pre Nemecko (AfD) vyzvali spolkovú vládu, aby žiadateľov o azyl na nemeckej štátnej hranici odmietla.



Podľa slov predstaviteľky AfD Beatrix von Storchovej sa zdá, že spolkový minister vnútra Horst Seehofer, jeho CSU a čoraz väčšia časť CDU sa akoby vracali k zdravému rozumu.



Kým AfD žiada vracanie všetkých migrantov, liberáli z FDP navrhujú, aby došlo na hraniciach k odmietaniu všetkých tých, pre ktorých sú v zmysle platnej dublinskej úpravy kompetentné iné členské krajiny Únie.



Frakcia ďalšej opozičnej strany Ľavica vyzvala v piatok kancelárku Angelu Merkelovú, aby v parlamente podstúpila hlasovanie o dôvere.