Cestujúcich z rýchlika Intercity evakuovali pre podozrivý balík

Rottweil 21. marca (TASR) - Cestujúcich z rýchlika kategórie Intercity, ktorý premáva medzi nemeckými mestami Singen a Stuttgart, evakuovali vo štvrtok popoludní na šírej trati po zistení, že v súprave sa nachádza podozrivý balík.



Sprievodca, ktorý zásielku objavil, považoval za potrebné vlak ihneď zastaviť, a to vzhľadom na spôsob jej označenia, informovala tlačová agentúra DPA s odvolaním sa na vyjadrenia nemeckej polície a železníc.



Súprava zostala stáť na trati blízko mesta Rottweil v spolkovej krajine Bádensko-Württembersko. Po evakuácii, ktorá sa zaobišla bez zranení, balík preskúmali privolaní policajní špecialisti so psami vycvičenými na odhaľovanie prítomnosti výbušnín.



Okolo 18.00 h poplach stále nebol odvolaný, väčšina zásahových zložiek vrátane hasičov a zdravotníkov však medzičasom miesto opustila, uviedli na svojej stránke regionálne noviny Neue Rottweiler Zeitung.



Rýchlik zastavil zhodou okolností blízko gazdovstva, kde mohli 170 cestujúcich vyzdvihnúť náhradné autobusy. Tie ich odviezli do nasledujúcej stanice Oberndorf, odkiaľ pokračovali v ceste iným vlakom.